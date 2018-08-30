【 中关村在线新闻资讯】8月30日消息，近日谷歌与哈佛大学研究员对外发布了一项新的人工智能成果。两方共同研发出了一种人工智能模型，可以预测地震发生后最长一年内的余震。这种人工智能模型对于未来的地震防范有着极大的意义。



谷歌AI实验室再现新成果：可预测一年内余震（图片来自于www.163.com）

从结果上来看，这一人工智能模型比目前用于预测余震的方法更加准确。尤其是在训练之后，谷歌的神经网络技术可以更准确地预测余震的位置。不过，新AI模型无法将火山爆发等其他重大自然灾害所造成的地震考虑在内。

这一人工智能模型在研发成功之后已经使用最近10年的199次地震及其13万次余震数据进行测试。模型主要的数据来源于2004年苏门答腊地震、2011年东日本大地震、1989年旧金山地震以及1994年洛杉矶地震等著名地震。

这一模型的主要研发者并没有一个真正的地震学家，主要的作者分别为哈佛大学地球与行星学系的菲比·德芙蕾丝（Phoebe DeVries）、谷歌机器学习研究员马汀·瓦登伯格（Martin Wattenberg）和弗南达·维加斯（Fernanda Viégas）以及谷歌人工智能招聘主管布伦丹·梅德（Brendan Meade）。

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