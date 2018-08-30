国内5G频谱划分初定：移动并不占优

国内的三大运营商都在积极布局5G网络，虽然预计在2020年才能实现商用，但是在商用之前会首先进行5G网络频段的划分。据中国证券报报道，国内的5G网络频谱划分已经完成初步确认，中国移动将获得2.6GHz和4.9GHz两个频段共计300MHz频谱资源；而中国电信和中国联通分别获得3.5GHz频段附近各100MHz频谱资源，正式方案预计最快在今年9月发布！



中国移动

据中信建投统计，中国在5G主体投资规模高达1.23万亿元，相比较4G投资增长了68%！据业内人士报道，从全球5G频谱分布看来，在全球通用性和经济方面考虑，3.5GHz频段最佳，移动获得的4.9GHz频段建设基站的成本将会是3.5GHz的1.5倍，因此不得不将这个重任交个中国移动，同时将2.6GHz频谱资源也给中国移动可以缓解成本中国移动的成本支出，等产业链成熟之后，移动可以承载更多的用户量。



5G业务

从全球5G频谱分布来看，3.5GHz频段是各个国家采用最多的频段，产业链成熟度也好于其他频段，由于频率越低，传输速率低，但是信号的波长越高，穿越障碍物的穿透能力越高，基站的覆盖范围越广，就可以用较少的基站覆盖更大的范围。因此，将3.5GHz的200MHz将平均分配给资本实力上相对弱势的中国联通和中国电信。



联通



电信

我国5G将于2019年预商用、2020年正式商用，运营商想要赚钱，需要扩展更多的业务，仅靠现在的物联网、视频等基础业务很难维持长期投资。



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