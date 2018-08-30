早报：美团已启动IPO预路演 估值达570亿美元

【科技早餐】

美团已启动IPO预路演：估值建议达570亿美元

近日有消息人士透露，美团香港IPO承销商之一的高盛当前给美团的最新估值是最低可达570亿美元。同时，摩根士丹利看好美团在生活服务领域的发展潜力和领先市场地位，给出了约580亿美元的估值。此前，彭博社引述知情人士报道，8月28日，美团已启动PDIE（分析师预路演），将开始评估投资者对其逾40亿美元融资需求。

Zol点评：上市之后，TMD中的另外两家似乎该有点压力了。



美团已启动IPO预路演：估值建议达570亿美元（图片来自于www.google.com）

【行业热闻】

●美国大学放出研究报告：谷歌收集数据超乎你想象

近日，美国范德堡大学的道格拉斯-施密特（Douglas Schimdt）教授公布了一份研究报告。该报告指出，谷歌在安卓设备上收集的用户信息远远多于它在iPhone上收集的数据。谷歌还能够根据用户在设备上的活动来识别用户的身份，即使用户用匿名的方式在Chrome浏览器上访问互联网。

●堵住后路？顺风车若变相复出将被罚10万

近日，广州市交通部门对市网约车市场整治情况进行通报，并表示对于网约车平台不配合调查的行为，将以“不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息”为由立案查处，对于不履行处罚决定的网约车平台将依法申请法院强制执行。目前，滴滴平台已有29宗违章案件，将到强制执行期。在滴滴顺风车下架期间，以滴滴顺风车名义变相从事旅客运输，将依法按非法营运处以3-10万元不等罚款。

●ofo回应网络故障问题：只是服务器波动

针对昨日晚间出现的ofo扫码提示网络异常，ofo方面回应称，因服务器波动，导致部分区域用车受到影响，目前经过技术部门的抢修已经恢复正常。今日晚间，不少网友在微博上反映ofo疑似出现故障，扫码提示网络异常，无法开锁。并且连扫好几辆车都无法开锁。该异常在不少城市出现。

●百度与神州优车达成合作协议：探索无人驾驶商业化

近日，百度与神州优车达成战略合作，双方将基于百度Apollo平台在智能网联、自动驾驶领域展开深度合作。根据协议，神州优车将基于Apollo平台，搭建自有车载OS，实现百万辆级百度车联网产品搭载，完成车辆的智能化升级。在自动驾驶领域，双方将探索10万辆级自动驾驶车队的商业化运营，推动自动驾驶朝着量产和运营落地有效过渡。

●继续发力流媒体 传亚马逊为Fire TV推出专属应用

根据The Information报道，知情人士透露，亚马逊计划为Fire TV流媒体设备的用户推出一款广告支持的视频应用。盈利能力极高的广告销售是亚马逊上一季度财报的亮点，来自这一领域和其他一些项目的营收总计增长132%，达到22亿美元。

●AMD投奔台积电 皆因7nm芯片工厂太少

格罗方德半导体股份有限公司(Global Foundries)近日宣布，它将不再投资于最前沿的7纳米芯片制造工厂。AMD同时表示将从格罗方德转向台积电来生产其最新的高端处理器。有分析师表示，“格罗方德已经远远落后于技术前沿，因此AMD别无选择，只能转向其他加工厂。此外，AMD多年来一直选择台积电来制造其图形芯片，因此他们已经建立了牢固的合作关系。”

【新品上手】

这把输出要爆表 硕美科G936N电竞耳机评测



【科技杂谈】

全面屏只是标配 我心中"真旗舰"如此定义



为不被吐槽“Low”电动车业正悄然大变革



“醛"军覆没：装修季净化器横评报告出炉



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：美团已启动IPO预路演 估值达570亿美元http://news.zol.com.cn/696/6969918.html