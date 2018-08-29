新iPhone出货量剧增！将达四年来最高

每到这个时间就是果粉们翘首以盼的日子，因为还有不到半个月的时间就是全新iPhone发布的时候了。近日，据国外消息透漏，到今年年底新iPhone的出货量将会达到7500万部。这样的数字可以说是4年来的最高水准。为此，在今年新iPhone发布后，果粉们就可以不用在因为抢不到新机而烦恼了。





之所以增加出货量，这与新版LCD屏iPhone产品有着密切的关系，因为价格相较其他两部手机要便宜，所以这款手机在上市之后收到的青睐程度肯定要比前两者高出很多。如果喜欢这款iPhone的人增多，那就意味着苹果必须要增加出货量。对于这款LCD屏iPhone来说，虽然它在屏幕材质上不及其他两款产品，但是在外观以及性能上和它们相差并不多，如此看来今年想要入手LCD屏iPhone的果粉们就非常幸运了。

当然，在很长时间以前，关于新iPhone的消息也是源源不断，而种种迹象表明，苹果这次将会发布三款iPhone，其外观和去年发布的iPhone X基本一致。值得一提的是，像双卡双待，手写笔等功能都有可能在新iPhone中看到，就让我们一起期待吧！

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