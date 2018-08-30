科技圈新品发布会邀请函一直都是神奇的存在，有送西瓜的，有送平底锅的，还有的送砖头...AGM这次更刺激，在送发布会邀请函时 ，竟然送了“蓖麻毒素”，同时还配文“AGM决定杀死自己，爆破性能”。终于，我们在近日，见到了新机的真面目。





此次AGM户外手机在深圳举办了新品发布会。发布会上，除了发布户外手机AGM X3外，还带来了一款AGM X3极客版。

AGM X3极客版采用我国自主研发的天通卫星技术，有了这项“黑科技”，用户在无信号时，依旧可能实现稳定的通话，新机运营商为中国电信。





其它配置上，新机采用5.99英寸屏幕，搭载骁龙845处理器，辅以8+256GB UFS 2.1闪存，后置1200万+2400万双摄，电池容量为4100mAh，更加值得一提的是，AGM X3极客版搭配的卫星模块还内置了4000mAh大电池，具有超强的续航能力。





价格方面， AGM X3极客版售价为14999元，将于9月26日10点开售。如果您觉得有点贵，官方还贴心的提供了租赁服务，日租29.9元/天。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AGM X3极客版发布：没信号也能通话！http://news.zol.com.cn/696/6969907.html