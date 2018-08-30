锤子科技夏季新品发布会过去已经将近10天的时间了，人们对于这次发布会上公布的产品风评开始趋于理性。不过，子弹短信这款产品却是在发布之后一直火到了今天。本周，罗永浩透露子弹短信已经获得了1.5亿元的融资。在这次融资之后，快如科技的估值达到了6亿元人民币。



子弹短信火了 老罗给马云做了一件好嫁衣（图片来自于www.sina.com）

毫无疑问，如果没有老罗在发布会上作为重点部分进行推介，子弹短信势必不会引起那么多人的关注。目前，子弹短信已经获得了App Store总榜第一和社交榜第一的优异成绩。令人更加意想不到的是，他们与支付宝的联动让阿里进入社交领域成为了一种可能。

众所周知，社交是阿里一直没有攻克的一块阵地。无论是早期的米聊和来往，还是后来在支付宝内强行加入社交功能，每一次阿里的尝试最终都以碰了一鼻子灰而告终。然而，子弹短信的出现，彻底改变了之前尴尬的状况。

在子弹短信刚刚问世的时候，“义务宣传员”老罗还曾经直言，子弹短信并没有想要挑战微信和阿里。也就短短几天时间，子弹短信入驻支付宝就成为了现实。事实上，前一天老罗还在说腾讯已经在接触快如科技，但从最终的结果来看，快如科技还是倒向了阿里。

昨天凌晨，子弹短信推送了iOS 0.8.3版本，这一版本中修复了一些BUG，并对产品进行了优化。不过，此次更新中最引人注目的一项，莫过于他们移除了资讯流中的腾讯新闻。这样的举动不言自明，腾讯已经在子弹短信的争夺战中败下阵来。

每年都会产生一些明星产品，并表示要挑战微信的地位。最终，并没有哪款产品取得成功，而腾讯也从没有慌过。就像谚语中所说的那样，会叫的狗不咬人。像快如科技这种明确表示不会将微信作为对手，反而会让腾讯更加担心。

子弹短信与微信的定位非常类似，那就是主打熟人社交，当然也可以通过这款应用认识新朋友。同时，吸引大量用户使用之后，资讯服务就有了流量来源。在与支付宝合作之后，子弹短信正式接入了红包功能。如果后期子弹短信推出自家的新闻号功能，那么整个发展轨迹就会无限趋近于微信。具有后发优势的企业自然可以吸取前人的教训，因此子弹短信非常有可能获得与微信相似甚至更好的成果。

短短一周时间内，子弹短信就基本实现了微信生命周期内大部分的功能。可以预见的是，支付宝内部的一些小程序与子弹短信打通只是时间问题。过去大家都在诟病支付宝中塞进太多没有必要的功能，现在有了子弹短信，一切的抱怨也就烟消云散了。

子弹短信虽然拥有如此之多的优势，也受到了行业巨头的关注与垂青，但互联网行业已经诞生过太多类似的流星，因此未来两年之内的稳扎稳打对于快如科技十分重要。毕竟，这几年登上锤子科技发布会的第三方厂商，过得都挺不错的。

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