苹果发布会时间泄露！国行版新机亮了

每年9月份，对于科技圈而言，最大热点应该就是一年一度的苹果新品发布会了，而每年新品发布会的时间地点也是果粉们最关心的， 近日，据法国广播电台Europe 1报道，今年的苹果秋季新品发布会将于当地时间9月12日上午10:00，也就是北京时间9月13日凌晨1点举行，至于地点，还是会和去年一样，在“Steve Jobs Theater（史蒂夫·乔布斯剧院）”。





据悉，该剧院造价在12.2亿元左右，目前苹果已经拿到了史蒂夫·乔布斯剧院的外观专利，现场大约可容纳1000人。

除此之外，关于新品，外媒称，苹果将推出三款iPhone机型：6.1 英寸LCD版iPhone机型、 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED iPhone机型。





值得一提的是，对于国内的果粉呼声最高的双卡双待功能，或将在新iPhone 上得以实现，据知名分析师郭明錤预测，新品中 ，6.1和6.5英寸的新iPhone将会特别在中国提供双卡双待版本，看来，为了刺激中国市场 ，苹果也是煞费苦心。

外观方面，三款新iPhone将会延续去年的iPhone X的设计，依旧是刘海全面屏，知情人士称，此次新品主要是在性能上做了升级，你会买单吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果发布会时间泄露！国行版新机亮了http://news.zol.com.cn/696/6969611.html