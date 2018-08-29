史上最强！三星发布NVMe协议移动硬盘

近日，三星推出了支持Thunderbolt 3接口的便携式NVMe SSD X5移动硬盘，相较于传统的SATA移动硬盘速度提升明显，由于采用雷3接口，这款三星SSD X5移动硬盘拥有40Gbps高速接口，读取速度高达2800 MB / s！

关于售价，500GB型号售价399.99美元（约2700元），1TB型号售价699.99美元（约4700元），2TB高级版售价1399.99美元（约9500元），9月3日开始发货。



SSD X5移动硬盘

三星这款移动硬盘堪称史上最强，不过由于SSD X5仅有一个Thunderbolt 3接口，普通笔记本的USB接口可能不兼容，你需要一台高端笔记本或者台式机才能充分发挥X5的性能。喜欢拍摄4K视频的用户可能会需要这款移动硬盘，编辑4K视频可以实时3D渲染RAW文件，2300 MB / s的传输速度，可以在12秒内移动20GB的文件。



SSD X5移动硬盘

三星SSD X5采用了全金属设计，正面配色为银色，背面为红色，尺寸为119×62×19.7mm，重约150克，比大部分手机要小一些。SSD X5还具备防跌落属性，金属防震框架可以承受高达两米的坠落。



SSD X5移动硬盘

你会考虑购买这款性能强大的移动硬盘吗？



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