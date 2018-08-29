产业升级、价值重塑，慧聪集团踏上万亿产业互联网新征程

摘要： 慧聪集团（HK. 02280）将依托互联网技术、大数据、金融服务赋能传统产业，打造产业互联网全产业链生态，助力传统产业转型升级。

8月28日消息，以“相信·相信的力量”为主题的“2018慧聪集团产业互联网峰会”，在北京北辰洲际酒店召开。慧聪集团董事会主席兼CEO刘军，慧聪集团联席总裁张永红，慧聪集团独立董事、小米集团高级副总裁祁燕等在峰会上发表主题演讲，指出慧聪集团将依托互联网技术、大数据、金融服务赋能传统产业，打造产业互联网全产业链生态，提高协同效率，助力传统产业转型升级，实现跨越式发展。

在峰会的高端对话环节，来自媒体、金融资本、互联网科技公司等行业的7位大咖，还以“中国产业互联网的未来”为题展开了讨论。



慧聪集团主要管理层

慧聪集团创始人郭凡生以及成都市青白江区副区长周健、北京金蝶管理软件有限公司总经理张振坤、东银发展（东方资产）控股有限公司总经理隋兆辉等多位金融投资界、企业界、媒体界代表等，近500多人参加了本次峰会。

慧聪集团董事会主席兼CEO刘军在以《相信·相信产业互联网的力量》为题进行了演讲，他介绍，过去的十年,互联网加速了信息的流转,使得消费互联网得到了非常大的发展,改变了社会流通和交易环节,但是现在消费互联网竞争已处于白热化阶段，互联网用户增长红利已经消失，因此一个企业要想成功，就必须顺势而为，当前的大势就是发展产业互联网。



慧聪集团董事会主席兼CEO刘军

刘军指出：“上半年慧聪集团能取得非常好的成绩，很大是源于管理层共同制定了一个明确的策略，就是发展做产业互联网。”产业互联网不仅是产业电商，而且是要依托互联网技术、大数据、金融服务等赋能传统产业，提高协同效率，助力传统产业转型升级，实现跨越式发展。

“面对产业互联网这个巨大风口，慧聪集团要做的就是坚决加大研发投入，坚决以产品和技术驱动，同时还要具备服务产业大客户的综合能力。”刘军说。

抓住风口仅仅是开始，更重要的是深耕产业互联网，发挥其价值。通过服务客户，深耕行业，建立起产业互联网全链生态，这将是慧聪今后五年内的目标。刘军说，五年后慧聪应该致力于成为全球领先的数据公司，成为中国200强企业。

新任慧聪集团联席总裁张永红以《慧聪集团产业互联网实践、创新、务实、价值》为主题，阐述了产业互联网已经成为了发展大趋势，移动通讯、物联网、大数据和AI等技术将会带来产业革命。他分析了如何在行业大趋势下，将慧聪集团打造为一个受大家尊重、向往的企业。



新任慧聪集团联席总裁张永红

慧聪集团独立董事、小米集团高级副总裁祁燕在以《相信·团队的力量，不忘初心、砥砺前行的慧聪集团》的演讲中表示，慧聪集团董事会完全信任目前慧聪集团的管理团队。

她同时表示，现在做企业跟过去不一样，过去可以一家独秀，一家通吃，但现在做企业要有互联网思维，互联网是个技术，更是个方法论，能不能平等、开放、共享的心态做企业，将决定企业能否做大做强。产业互联网是风口不假，但是只有抓住了才是机会，慧聪集团要善于抓住机会。



慧聪集团独立董事、小米集团高级副总裁祁燕

在由铂诺董事长简毅主持的高端对话环节，亿邦动力董事长兼CEO郑敏， 托比网CEO申飞，人民网创投合伙人候黎明,金砖资本董事总经理王湛，国信证券互联网首席分析师王学恒，青蓝资本创始人任刚共7位大咖，共同探讨了“中国产业互联网的未来”。



产业互联网高端对话环节

他们分别从产业互联网赋能传统行业所产生的商业机会，金融、电商等多个维度看产业互联网，解读中国产业互联网的现状及发展机遇。

他们一致认为，产业互联网将赋能传统产业。诸多传统领域，都将被产业互联网所改变和重构，并通过产业互联网提高跨行业协同的效率，实现跨越式发展。慧聪集团的产业互联网战略迎合了国家的经济转型升级战略，将助力中国传统产业的发展。

慧聪集团积极助力传统产业升级、价值重塑，加快拓展产业互联网万亿市场的步伐，将引领了中国产业互联网达到全新高度，未来慧聪集团必将成为全球领先的产业互联网集团和数据公司。

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