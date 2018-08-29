特斯拉发布无线充电宝！充电速度太慢了

特斯拉曾在2017年发布过一款充电桩造型的移动电源——Tesla Powerbank，当时这款移动电源推出就被疯抢一空。今日，特斯拉又在官网上新了一款支持Qi协议的无线充电移动电源，这次的外观设计类似特斯拉的Powerwall，无线充电功率仅有5W，售价65美元（约440元人民币）。



特斯拉最新发布的移动电源



2017年发布的移动电源

这款无线充电移动电源拥有USB-C和USB-A 两种接口，6000mAh的容量并不算大。但是充电功率非常低，无线充电仅有5W，使用有线充电功率可达7.5W还是非常慢。不过购买特斯拉生活周边产品的用户可能并不会考虑产品的实用性。





最高输出7.5W



黑色

如果普通消费者考虑实用性，仅用200多元人民币就可以购买一款10000mAh的快充移动电源，比如anker的PowerCore+或者紫米10号移动电源（20000mAh），有线输出功率最高可达40W，还支持给任天堂的Switch充电。



Anker移动电源

国内普通用户可能对特斯拉的生活周边并不感兴趣，你愿意花400多元人民币购买这样一款低效率的移动电源吗？



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