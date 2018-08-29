MacBook Pro更新！提升稳定性解决用户烦恼

众所周知在办公型笔记本电脑中，MacBook Pro已经成为大多数职场人最青睐的产品之一，也正式由于MacBook Pro非常受欢迎，这就使得苹果对其非常重视。然而，就在近日，对于刚刚发布不久的新一代MacBook Pro来说则出现了一些问题。像因为T2芯片触发了一些机制而导致的死机蓝屏以及电脑散热能力差等问题屡见不鲜，这也就引起了苹果的高度重视。为此，苹果也将推送一次大更新以解决上述问题。





苹果此次对MacBook Pro的更新主要就是提升电脑的稳定性以及可靠性，让一些类似死机和蓝屏的问题不再出现，这样就解决了用户们在使用电脑时出现的最大问题了。除此之外，苹果还建议所有出现过类似问题的设备都要更新。由此可见，这次MacBook Pro的问题还是非常受苹果的重视的。

MacBook Pro自打出世以来就让非常多的人青睐有加，它在苹果的Mac系列产品中无论是价格还是配置都堪称顶级。虽然近期最新版的MacBook Pro出现了一些问题，但是苹果的处理也算是及时，也希望在苹果的这次更新之后，MacBook Pro能够越来越稳定，让用户们能够放心使用！

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