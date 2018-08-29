早报：也有刘海屏！谷歌Pixel 3手机10月初发布

【科技早餐】

谷歌Pixel 3手机10月初发布：也有刘海屏

据彭博社报道，10月9日，谷歌将会在美国纽约市举办新品发布会，对外推出今年的旗舰手机Pixel 3和Pixel 3 XL。作为对比，谷歌过去两年的新手机发布会安排在10月4日。另外，谷歌过去的发布会都在美国加州，此次则转移到了东海岸的纽约市。

虽然谷歌发布会尚未举行，但是上述两款手机的大量细节已经在网络上曝光，比如模仿苹果公司iPhone X手机的刘海屏幕设计。

Zol点评：与其说是谷歌新品，倒不如说是HTC手机团队的全新力作。



谷歌Pixel 3手机10月初发布：也有刘海屏（图片来自于www.gizmodo.com）

【行业热闻】

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滴滴出行CEO程维、滴滴出行总裁柳青昨天晚间发文致歉，并表示滴滴不再以规模和增长作为公司发展衡量尺度，而是以安全作为核心的考核指标。滴滴顺风车业务模式将重新评估，在安全保护措施没有获得用户认可之前，无限期下线。滴滴还将与公安部门深入共建用户安全保护机制，高效响应各地公安部门的依法调证需求，并且启动测试已开发完成的警方自助查询系统。

●专家看好2018版iPhone 8销量：将达7000万

据外媒报道，苹果三款新iPhone将会在今年秋季发布，人们早已是望眼欲穿。一些专家乐观预计，到今年底，这三款新iPhone的销量估计会达到7000万到7500万。但是现在，苹果还没有开始为下个月的新品发布会发送媒体邀请函。因此，这个发布会的具体日期尚不确定。

●华为正开发电子身份证：入住酒店可刷手机

近日，华为联合公安部第三研究所宣布启动了由“公安部公民网络身份识别系统”签发的网络电子身份标识（eID）载入手机的试点，未来，消费者使用一部带有Huawei Pay功能的华为或荣耀手机可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。

●微信短视频政策有所松动：灰度测试分享功能

微信对短视频外链分享功能的限制有所松动，近期，微信启动小范围“灰测”，有部分微视上的短视频内容已可直接分享到朋友圈。今年4月，在互联网短视频全面整治的大背景下，微信根据相关法律法规政策的要求，暂停了短视频APP外链在平台上的直接播放功能。

●加德纳Q2手机报告出炉：华为再次超越苹果

近日，调研机构加德纳出台了二季度全球智能手机市场报告。统计数据显示，二季度华为公司一共销售了4985万部智能手机，获得13.3%的市场份额，华为仅次于韩国三星电子，成为全世界第二大智能手机厂商。

●韩国将对谷歌进行反垄断调查：涉及韩国游戏开发商

据外媒报道，在经过长时间的调研、取证后，韩国公平贸易委员会（FTC）和当地IT公司高管透露，该机构将正式对谷歌韩国公司进行反垄断调查，原因是其涉嫌压榨当地的游戏开发商和分发商。

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