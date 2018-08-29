B站新一季度的财报出炉，果不其然，又亏了。官方的宣传图中自然会寻找出各种的利好数据，然而7030万元亏损的数据就静静的摆在那里。陈睿在接受采访时不断的提到bilibili蓬勃发展的社区。对，又是那该死的社交性。



用爱发电终不悔 B站的疲软你我其实都懂得（图片来自于www.ifeng.com）

B站这一季度营收的增长主要得益于广告、视频直播和增值服务的持续增长。然而，当我们与第一季度的增长速度相对比的时候，就会轻易的发现，营收的同比增幅呈现出明显的下降趋势，净亏损率却没有实现止跌，继续保持在一个较高的水平。

陈睿自然是有着自己的打算。如果以视频网站的要求来考察哔哩哔哩，自然会得出视频内容生产能力不足，运营能力不足的结论。因此，自申请上市开始，陈睿就开始主打面向“Z世代”人群的社区。同时，游戏的业务也是许多投资者看好哔哩哔哩的原因，这也帮助他们最终成功上市。

令哔哩哔哩意想不到的是，他们引以为傲的东西在上一个季度都不太灵光了。手机游戏是首当其冲影响他们财报的部分。虽然他们也在刚刚举办的ChinaJoy2018上公开了多款代理手机游戏，不过上半年整体手机游戏市场并不在一个上升的趋势。由于审批游戏上线的有关部门出现了权力交接，因此导致审批停滞。即便强如腾讯，也受到了类似的影响。

相比之下，哔哩哔哩还算幸运，他们在海外运营的《碧蓝航线》依然获得了日本等地玩家的好评。因此，如果他们保持住之前已经在海内外运营游戏的节奏，那么这一季度的成绩应该不会太差。然而，无论是魔神柱活动，还是后来的iOS第三方代充和bilibili九周年活动，《命运-冠位指定》的运营团队都出现一些非常典型的运营事故。这一系列的事故显然导致广大的FGO玩家对哔哩哔哩的运营能力产生了怀疑，造成的品牌形象损失也是不言自明的。

同样，下架整改风波也是影响B站财报的重要因素。陈睿在财报会议上也谈到了下架风波。他认为30天的下架可能会对数字产生一点影响，不过对于第三季度用户的增长并不会产生影响。可惜的是，由于8月份大多数时间都处在下架的状态，哔哩哔哩错过了暑期宣传的好机会，让他们商业推广受到了不小的影响。

最后，“Z世代”人群社区的概念是否能够真正的打动大多数人，对于哔哩哔哩来说也是存疑的。B站在近期推出了新版播放页面，与YouTube的相似程度相信大多数人都会看在眼里，而真正体现他们社区概念的“B博”也是不温不火。

陈睿的计划中，肯定是不曾会想到那么多的突发因素的。遗憾的是，营收增长幅度下滑已经成为了不争的事实，运营团队的水平也不是短期内能够迅速提升的。上市第一年的哔哩哔哩还有很多的坎要过，何时能够踏上坦途就要看他们的运气了。

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