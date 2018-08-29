苹果招聘Siri编辑的背后：人工智能落后太多

苹果最近发布了一份新的招聘启事，希望找到一名作家和编辑来帮助Siri获得更好的效果。在这份启事中，苹果要求应聘者能够带领一个编剧和编辑团队，为Siri提供完善的、一致的对话，帮助Siri变得更高效、更讨人喜欢。

从这一点上来看，苹果确实意识到Siri在如今所有的人工智能助理产品中表示几乎是最差的这个事实了，因此他们希望能够改善这种情况。

但这并不容易，苹果在人工智能方面已经落后得有些多了，最早商业化的Siri如今成了垫底的。微软的小冰已经升级到了第六代，拥有强大的IQ和EQ算法，具体可以看笔者之前写的一篇文章（点击），而Siri竟然还是如此的低能地做着一个应用启动器的工作。

这对苹果来说是危险的，因为苹果的商业模式正在面临时代更迭的挑战，传统的手机硬件业务无法在下个时代为苹果提供足够的养分。

根据去年的一份数据显示，消费者的手机更换周期已经从2013年的平均每20个月更换一次手机，延长到了平均每29个月更换一次手机。手机市场是在萎缩的，苹果不得不面临这个现实问题。

对于这个问题，谷歌、亚马逊、微软都将视线放到了人工智能上，但苹果由于在手机时代发展得太顺反而没能即时醒悟，Siri也正是因为苹果战略上的不重视而一下子掉到了末尾。



Siri

但现在苹果终于意识到了问题的严重性，数据显示，今年3月苹果公开了超过142个与Siri相关的招聘信息，而到这个月已经增长到了194个。Siri必须迎来大刀阔斧的真正的变革和升级。

有消息称，Siri将通过iOS 12进行几次重大升级，甚至有传言称Siri已经在iOS 12中改头换面，但这需要我们到时验证，毕竟苹果在WWDC2018上并未提到这一点。

但事情不只是Siri这么简单，因为人工智能是个系统工程。苹果在今年挖来了谷歌前搜索兼AI高级副总裁，担任“机器学习及人工智能战略”总负责人，并进入公司核心管理层，将人工智能定为苹果的核心战略目标之一。

这至少是一个好的转变。此外，苹果已经收购了大大小小超过20家涉及到人工智能领域的公司，涉及计算机视觉、神经网络、语音识别、位置信息等领域。

而且与谷歌和微软相比，苹果确实一个独有的优势，那就是作为一家“电脑公司”，苹果有自己研发芯片的能力，更容易做到软硬一体化。我们多次说过现在的传统处理器并不完全适用于人工智能，而是需要更加专业的芯片。

苹果在人工智能上掉队全世界都看在眼里，苹果自己也意识到了，但是如何摆正传统业务与新兴的暂时还不赚钱的业务之间的关系，苹果能拿出多大的决心和力度去发展人工智能是一个问题。

聚焦到Siri的问题上，如果iOS 12正式发布后Siri能够符合人们的预期，那就说明苹果真的在变了，否则可能是个糟糕的信号。

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