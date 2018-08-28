提前尝鲜安卓9.0！华为9款手机开启内测

华为手机用户福利来了！今日上午华为方面表示，自8月28日起，华为/荣耀9款机型安卓9.0尝鲜beta内测招募开启，升级机型包括：Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计、P20、P20 Pro、Mate RS保时捷设计、荣耀10、荣耀V10、荣耀Play。





图片来源：@华为EMUI官方微博

招募人数方面：每产品分别招募log版本用户500人，不带log版本的用户1500人

版本推送时间： 第一批log版本用户200人，预计9月上旬推送版本；第二批log版本用户300人和不带log版本用户1500人，预计9月底分批推送版本。



图片来源：花粉俱乐部

谷歌在I/O大会上曾经提到，Android P将会有数百项改进，其中包括：自适应电池功能、自适应亮度功能、应用预测功能（预测你接下来有可能采取的操作）等。



同时，花粉俱乐部团队也提醒参与活动的用户，因部分第三方应用与安卓9.0不兼容，升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。



图片来源：https://gadgets.ndtv.com

版本尝鲜虽好，但也伴随一定的风险。不过对于数码爱好者来说，笔者还是推荐大家踊跃参与，名额有限速速报名吧～（详情见@华为EMUI官方微博）

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