每日猜机:那些年我们追过的音乐手机

今天给大家一道送分题！为什么那么说呢，因为本期要猜的这款手机大家非常脸熟它，在当时也可以称得上是“网红机”了。它不仅采用了圆润滑盖的时尚造型，红白配色更是在当时迷倒了无数少女心。除了高颜值，它还是一款配备了QVGA屏幕、支持蓝牙、扩展卡的时尚音乐机。2006年正式问世售价2000+，三年后不足500元即可买到。当年用过这款手机的你，敢报个年龄吗？好了，赶快在评论区大声喊出它的品牌和型号吧！





上期答案公布：华为U526





上期猜机大神





猜机小百科：

华为U526主要功能：支持视频通话和视频流媒体；内屏：262万色TFT彩屏（2.0英寸）； 外屏：STN单色（0.8英寸）；30万像素CMOS双摄像头，4倍数字变焦；支持媒体播放、拍照、摄像和录音；支持数据业务，在WCDMA模式下最高上行速率128kbps最高下行速率384kbps；支持语音、数据并发业务；72弦，支持MP3格式铃声；MP3/MP4媒体播放；支持SMS、MMS；15M内存，支持Mini SD卡；内置无线modem；WAP 2.0浏览器；支持免提听筒；支持Java 游戏和应用软件；支持通过USB 实现PC 同步；支持电子图书；支持中、英、法等多种语言；兼容SIM/USIM卡。

U526规格参数：技术标准：基于WCDMA 3GPP FDD R99 2004-03和GPRS；工作频率：WCDMA 2100MHz和GSM 900/1800MHz双模；GPRS CLASS 10；支持WCDMA和GSM/GPRS无缝切换；尺寸：90.0*46.0*23.8mm；天线：外置天线；重量：110克（含电池）；电池容量：860mAh；待机时间：200小时（WCDMA）/220小时（GSM/GPRS）；语音通话时间：120分钟（WCDMA）/150分钟（GSM/GPRS）；视频通话时间：90分钟；视频流媒体播放时间：100分钟。

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