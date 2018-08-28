7nm工艺！骁龙855第四季度即将量产

今年的移动端芯片都在积极布局5G生态，领先的依旧是高通骁龙855、华为麒麟980和苹果的A12处理器。华为抢先将在8月31日正式发布基于7nm工艺制程的麒麟980处理器，而高通骁龙855将在年末发布。



高通骁龙

骁龙855的命名方式可能也有变化，据外媒报道，高通今年将根据不同的平台推出不同命名方式的处理器，比如移动端的骁龙系列、智能手表Snapdragon Wear系列，还有用于笔记本端的系列芯片。





高通骁龙855和麒麟980一样基于7nm工艺制程，同时高通已经宣布骁龙855可提供外挂5G基带，相关技术正在积极开发中。骁龙855也会像麒麟980一样，集成NPU神经网络单元，在特定算法的计算量上远超CPU的工作效率。骁龙855在6月初就已经开始试产，到今年第四季度将由台积电代工大规模量产骁龙855。



高通骁龙AI

搭载骁龙855的新机将在明年年初发布，首发机型可能依旧是三星的Galaxy S系列，国内的小米OPPO等手机厂商也将在年初发布新旗舰，有想购买手机的用户可以在明年年初关注最新消息。

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