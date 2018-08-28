三星将推屏幕指纹手机！首款是S10系列

近日，有业内人士称三星将会在S10手机中加入屏幕指纹技术，而且据透漏三星这次将会推出三款S10系列手机，并在这三款中加入两种不同的屏幕指纹技术。如此看来，这样的三星S10还是非常值得期待的！其实早在2017年年初的时候，三星就被传出有可能会在手机中加入屏幕指纹技术，然而直到现在也未能实现，所以在明年年初发布的三星S10也很有可能成为三星首款搭载屏幕指纹技术的手机。





提及屏幕指纹技术，人们首先就会想到vivo手机，因为第一款搭载屏幕指纹技术的手机就是vivo X20 Plus。自此之后，像vivo X21、vivo NEX以及即将发布的vivo X23，这些手机都是拥有屏幕指纹技术。相比Face ID，屏幕指纹技术在识别速度以及准确度上还是比较有优势的，而且从今年开始屏幕指纹技术也开始迅速普及，在未来大有和Face ID分庭抗礼的趋势。

此次在三星S10中，将会有两款机型搭载超声波指纹技术，而剩下的一款将会采用光学指纹识别技术。从这点不难看出，搭载超声波指纹技术的两款产品将会比搭载光学指纹技术的产品更加高端，其价格也会更加贵重。值得一提的是，按照以往的惯例，三星S10的发布时间将会在明年的年初举行，届时我们就将会看到这三款拥有着屏幕指纹技术的三星手机了，就让我们一起拭目以待吧！

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