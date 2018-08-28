iPad mini今年不更新！或将被苹果放弃

还有接近半个月的时间就是苹果一年一度的新品发布会了，除了新版的iPhone产品以外，iPad产品也是果粉们非常关注的焦点。对于iPad系列产品来说，此前有消息称今年苹果将会给用户们带来改版的iPad Pro，它将会采用类似iPhone X的设计，搭载刘海屏以及Face ID。而一些果粉们心心念的iPad mini将不会被更新，这样也就意味着这款产品可能要就此成为历史了！





iPad mini是苹果在2012年推出的产品，它在苹果iPad系列产品中出现的也算是比较早的了。既然说是mini，这款产品在尺寸上较其他iPad产品要小一些。除此之外，其适中的价格也是让很多用户都非常喜爱。然而，细心的朋友们会发现上一次iPad mini更新的时间还停留在2015年，距离现在已经有3年的时间了，而且此次苹果并没有再次更新iPad mini的意愿。由此可见，此系列产品今后我们很可能再也看不到了。

在笔者看来，之所以苹果有放弃iPad mini的趋势，这和全面屏手机的崛起有着莫大的关系，具体来说就是iPhone X的出现。当然，这还与苹果对iPad Pro以及9.7寸iPad产品的重视有关。总之，iPad mini这款产品在今年不会被苹果更新，至于它会不会被苹果彻底放弃还是要看后续的消息了！

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