分析师称：苹果可能全面取消3D Touch

苹果在2015年发布的iPhone 6S上首次搭载了3D Touch功能，3D Touch主要用于触发二级菜单和信息预览，比如短信的预览，浏览器链接的预览，聊天内容的预览等等，使用频率并不高，平时使用最多的可能就是微信和支付宝应用重压图标呼付款码用于快捷支付。

据巴克莱银行分析师Blayne Curtis称：今年苹果可能全面取消3D Touch功能，并且已经将这个消息告知投资者。之前的消息是，苹果今年将在6.1英寸的iPhone X上取消3D Touch功能，其他两款iPhone X依旧保留3D Touch功能。



3D Touch功能

目前消息真伪还有待确认，就笔者个人看来，苹果目前不太可能彻底取消3D Touch功能。至少会在两款售价更高的iPhone X上保留3D Touch功能。

现在iOS许多功能都非常依赖3D Touch，比如通知栏清除所有通知、 控制中心快捷操作、Live Photo预览、信息预览和快捷回复、第三方应用图标的二级菜单等等，3D Touch的许多功能已经完全融入iOS系统中，iPhone全线取消3D Touch目前看来不太现实。





苹果市场营销主管在3D Touch功能推出的时候曾经说过：“在工程方面，制造3D Touch功能的硬件非常复杂，如果消费者不喜欢使用这个功能，我们将浪费整整一年的工程，我们在制造上花费了巨大的精力和成本。如果它只是一个演示功能，一个月后没有人真正使用它，这将是巨大的浪费。”





无论3D Touch在某些特定领域多好用，都无法掩饰3D Touch的使用频率其实非常低的事实。特别是女性用户和非科技数码领域的人群，他们从买来手机一直到更换手机，几乎都不会使用这个功能，即使3D Touch配合Taptic Engine体验极好，重压图标像捏泡泡一样干净利落。你还会经常使用3D Touch功能吗？欢迎留言讨论！

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