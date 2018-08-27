“滴滴出行”恶性事件续:APP或被下架

“短短三个多月，滴滴再次出现顺风车乘客遇害事件，这无疑给整个社会蒙上一层挥之不去的阴影。”——深圳市政协办公厅副主任刘丽萍 直言。

本站讯，8月27日。深圳市网信办、深圳市公安局、深圳市交通运输委联合约谈滴滴出行科技有限公司深圳分公司相关负责人，责令滴滴平台于9月底前完成4项全面整改工作；否则，将对其采取联合惩戒、撤销经营许可证、APP下架等措施。

在今日的约谈会中，各单位通报滴滴公司安全生产及经营管理存在的问题情况。滴滴公司未按照规定向政府部门传输报备顺风车数据，也未配合公安部门做好驾驶员背景核查工作。





不到三个月的时间，顺风车业务已出现多宗影响恶劣的安全及营运服务事件。其中车费“外挂”、司机疲劳驾驶、派单规则不合理等多宗 问题尤为突出。

深圳市交委调研员俞力称：“目前深圳依然存在大量无资质的人员和车辆在提供快车、专车服务，滴滴应该加快清理无证人员和车辆，“如果滴滴公司不能落实整改意见，再次发生类似恶性事件，我们将追究平台责任人的刑事责任。”

深圳市交委责令滴滴平台于9月底前完成4项全面整改工作 整改要求如下：

1、即日起坚决清理平台内不合规的车辆、人员，禁止平台向未取得许可的车辆及人员派单；同时，立即停止在深圳的顺风车业务，严格按照相关规定规范经营顺风车业务。

2、要堵塞安全管理漏洞，重视与完善投诉处理工作，彻底解决平台上时有发生的虚假注册等软件问题，保障乘客的人身安全；最后，建立与完善信息员及驾驶员诚信管理制度。

深圳市交委相关负责人指出，如滴滴公司仍拒不整改或整改不到位，市交委将联合相关职能部门，采取包括但不限于启动对平台的联合惩戒、撤销经营许可证、APP下架、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等措施。

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