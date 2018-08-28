早报：特斯拉私有化最终流产 皆因投资者不支持

【科技早餐】

特斯拉私有化最终流产：皆因投资者不支持

据彭博社报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）本月宣布要让特斯拉退市后，近日又宣布放弃退市计划。据彭博社援引知情人士消息称，是投资者不太支持的态度改变了马斯克的计划。知情人士表示，马斯克推特上的言论使得媒体纷纷猜测沙特阿拉伯在该交易中扮演的角色，这也引发该国官员的不安。

Zol点评：马斯克和特朗普的推特，都挺不让人省心的。



特斯拉私有化最终流产：皆因投资者不支持（图片来自于cnn.com）

【行业热闻】

●百度自动驾驶汽车新动向：两年后实现量产

近日，百度与长城宣布将基于百度Apollo开放平台，深化在高精地图、自动驾驶等方面的合作，将于2020年底实现自动驾驶汽车的量产。同时长城汽车还为百度发放了新产品开发定点通知书。此外，长城汽车还在现场宣布正式交付首批WEY VV6作为百度自动驾驶研发测试车辆。

●嘀嗒顺风车调整运营时间：夜间停止叫单

嘀嗒出行显示，其顺风车业务在晚11点至早5点停止运营，并推荐用户搭乘出租车。现有的运营顺风车业务的平台中，滴滴自8月27日零时起在全国范围内下线顺风车业务；出于安全考虑，高德地图也已暂时下线顺风车业务。另外今年5月，嘀嗒出行曾宣布暂时关闭结伴频道，称将进行优化调整。

●深圳多部门联合约谈滴滴：如果整改不到位将下架App

近日，深圳市网信办、深圳市公安局、深圳市交通运输委联合约谈滴滴出行科技有限公司深圳分公司相关负责人，责令滴滴平台于9月底前完成4项全面整改工作，否则，将对其采取联合惩戒、撤销经营许可证、APP下架等措施。

●今年三款iPhone将引入果X设计：前刘海成为主流

据外媒报道，消息人士周一透露，苹果今年发布的3款iPhone将全部采用去年旗舰智能手机iPhone X的前刘海设计。据悉，这3款手机将会拥有更广泛的价格、功能和尺寸，以增加它们的吸引力。苹果内部的一些人将此次发布标示为“S年”，这是苹果对保留以前设计但增加新内部功能的手机的一种称呼。

●同程艺龙回应上市传闻：以最终公告为准

近日，针对同程艺龙预计10月初上市的市场传闻，同程艺龙方面对外回应称，希望外界以公开信息为准，如有最新动态公司会及时与大家通报，感谢关注。此前6月21日，同程艺龙向港交所递交招股书，其联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

●美国三大运营商存在安全漏洞：或致信息泄露

据国外媒体报道称，本周对于电信公司来说并不顺利，因为有安全研究人员发现，AT&T、Sprint和T-Mobile这三大美国电信运营商系统均存在安全漏洞，这些漏洞可能导致用户信息泄露。截至目前，AT&T和T-Mobile都已修复了这一漏洞。

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【科技杂谈】

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