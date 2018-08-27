5s开机快20秒！iOS 12对老机型提升巨大

iOS 12目前已经发布了8个公测版和10个预览版，虽然iOS 12 beta 7因BUG较多上线仅3个小时就被撤下，但随后发布的版本表现还是可圈可点的。



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有测试者利用iPhone 5s进行了测试，发现相比于iOS 11其在开机和应用启动速度上都有了显著的提升。在开机速度方面，搭载iOS 12的iPhone 5s比运行iOS 11的快了将近20秒。



图片截自苹果官网

从苹果官网对于iOS 12支持的全部机型中我们也可以看到，上至iPhone X下至iPhone 5s均可兼容。同时，结合测试结果和此前传闻，iOS 12将非常值得iPhone 6等老机型升级。



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因老iPhone机型多属经典，不少用户或留作备用机，或交由家人使用。届时iOS 12上线，老iPhone必定会重新焕发光彩。虽然iPhone SE2迟迟没有消息，但运行iOS 12的SE相信同样会给大家带来惊喜。

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