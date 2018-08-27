“子弹短信”取代微信？罗永浩：不现实

随着前段时间坚果Pro 2s的发布，除了“无限屏”子弹短信APP也火了。子弹短信在登陆APP Store之后直接“霸榜”，即使在今天下午也还在全品类第二名的位置。





图片截自APP Store

子弹短信与微信相似，加过好友之后即可用流量收发信息。若对方没有下载子弹短信APP，则按照正常短信形式发出。而且这款软件在语音识别方面相当准确，微博有网友的妈妈使用后表示交流很快捷。





图片截自@罗永浩微博

子弹短信的火爆也让不少网友留言询问：“如果接入支付宝，我是不是离卸载微信不远了？”从图中可见，老罗的回复虽字不多，信息量却很大。第一，子弹短信将接入支付宝。第二，因子弹短信而卸载微信并不现实。

罗永浩也再次表示，“1、没有挑战微信，只是做一个在意沟通效率的人群的细分领域而已。2、子弹短信不是锤子科技做的，我们只是其中一个投资方。”



图片截自@罗永浩微博

笔者认为，诚然如老罗所说的，微信在社交方面的地位并不是一个子弹短信可以撼动的。但这并不代表子弹短信就没有其他方面的想法。对于腾讯取消其资讯流内容源的事情，老罗的回复也让大家明白，子弹短信在内容领域布局的坚定。



笔者十分好奇子弹短信的未来发展趋势，也希望它能像锤子在手机行业一样，为社交及内容市场带来与众不同的声音。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：“子弹短信”取代微信？罗永浩：不现实http://news.zol.com.cn/696/6967535.html