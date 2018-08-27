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    锤子无限屏新机再次开卖：1798元起！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：赵啸云

    8 月 20 日 晚，锤子科技在北京凯迪拉克中心(原五棵松体育馆)举行了新品发布会，正式发布旗下新机坚果Pro 2S，新机一经开售，一度成为最畅销的新品手机，多个版本均在短时间内售罄。

    锤子无限屏新机再次开卖：1798元起！
    图片来源于微博@飞扬发髻

    新机销售如此火爆，解决供应问题才是当前最重要的事，据最新消息 ，目前，锤子科技官方宣布 ，将于明天（8月28日）上午10点，再次全网现货发售坚果Pro 2S。

    再来回顾下配置，新机采用6.01英寸全面屏， 搭载骁龙710处理器，配合4GB/6GB超大运存及64/128GB大存储，前置1600万像素摄像头，后置1200万+500万双摄，容量电池为3600mAh，支持18W快充。

    锤子无限屏新机再次开卖：1798元起！
    图片来源于微博@飞扬发髻

    值得一提的是，新机的无限屏功能打破了手机物理屏幕的边界限制，实现从全面屏到无限屏的体验升级。此功能受到外界的一致好评，近日也获得了电视台的专门报道。

    锤子无限屏新机再次开卖：1798元起！
    图片来源于微博@飞扬发髻

    此次现货供应有碳黑色、纯白色以及新增的炫光蓝、炫光红等多种配色可选，内存版本及价格为：4+64GB版售价1798元、6+64GB版本售价1998元、6+128GB版本售价2298元。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6967533.html report 884 8 月 20 日 晚，锤子科技在北京凯迪拉克中心(原五棵松体育馆)举行了新品发布会，正式发布旗下新机坚果Pro 2S，新机一经开售，一度成为最畅销的新品手机，多个版本均在短时间内售罄。图片来源于微博@飞扬发髻新机销售如此火爆，解决供应问题才是当前最重要的事，据最新消...
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