微信小程序开放云开发能力 步伐已无人能阻止

微信小程序在近日开放了一个新的能力，即“小程序·云开发”，这个能力可以帮助开发者快速构建微信小程序的后端服务。

“小程序·云开发”为开发者提供云函数、云数据库和云文件存储，并将这些能力封装成特定的接口，用wx.cloud.xxx进行调用。

有开发者表示，“小程序·云开发”的所有业务逻辑都只需要在小程序端完成，跳过了复杂的管理逻辑，但也因此无法在小程序以外的区域调用。

从这一点上看，微信小程序是一个自成体系的系统，而且相对孤岛，是一个独立的应用体系。它要做的甚至是其他手机系统一直想做却也一直没有成功过的事。



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在智能移动时代之处，iOS和Android脱颖而出了，后来不断出现Windows Phone、Firefox OS等等系统想要挑战iOS和Android，但最后都失败了。

移动市场被牢牢地捏在苹果和谷歌两家公司手中，在之前关于锤子的文章中我们也提到，老罗希望能够跳出Android从而摆脱束缚，但阻力是巨大的。

但现在看来，至少在中国市场，微信小程序很有可能完成先辈们未完的事业，从这两大巨头瓜分的市场中咬下一块肉来。有意思的是，腾讯曾经也是做过自己的ROM的，笔者还专门写过评测，但后来也就不了了之了。

让所有人都能想到的是，能够在移动应用市场杀出来的不是一个移动系统，而是一款聊天应用，但事实就是这么令人意外。

微信小程序之所以能够脱颖而出，笔者认为主要有三个原因。

首先是解决孤岛化问题。移动App的孤岛问题一直伴随着移动智能时代，App之间是互相独立且割裂的，数据不通。

但是微信小程序不同，一方面是云函数、云数据库和云文件存储这些都是腾讯统一提供给开发者的，另一方面用户数据也是统一的，所有微信小程序都能够获取微信用户的帐号系统，用户也不用每一个小程序注册一个帐号。

其次是解决应用深度问题。在12年13年左右，业界对于移动App的孤岛问题的解决思路基本是“移动浏览器+HTML5”，但这个模式有一个问题，HTML5无法提供App的应用深度。

而微信小程序相较于HTML5有着更接近原生App的功能，现在很多微信小程序都能够替代独立的App来使用了，比如大众点评等等。

最后是解决推广成本问题。这既是指开发者的推广成本低，也是指用户的获取成本低。正常的一款App还得先在某个市场上架，再向用户推广，而用户还得刚好安装了这个市场，否则还没发下载。



而微信小程序只要开发者将二维码推广出去就行，用户用微信扫一扫就能获取，相信在中国也没几个人手机里是不装微信的。事实上笔者认识的不少开发者朋友现在都热衷于开发微信小程序，尤其是独立开发者。

微信正在通过小程序逐步建立起自己的独立体系，在战略上也从最初的低调走到今天这种高调上，一步步地推进这个步伐，甚至不惜与苹果大干了一场。作为市场的既得利益者，苹果和谷歌自然不愿意看到这种情况的出现，但他们已经无法阻止微信在中国的脚步了。

现在小程序的云开发平台上线了，下一步又会是什么呢？我们很期待。

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