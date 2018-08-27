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    索尼Xperia XZ3曝光！外观依旧没有亮点

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    2018IFA国际电子消费展会将于8.31-9.5在柏林举办，而索尼将在IFA国际电子消费展会上发布最新旗舰Xperia XZ3。索尼手机这几年的外观设计一直没有较大的改变，和主流设计严重脱节。比如索尼Xperia XZ系列，一直还是宽额头和宽下巴。最近，外媒曝光了即将在IFA发布的索尼新机Xperia XZ3的谍照，外观和Xperia XZ2几乎没有变化。

    索尼Xperia XZ3渲染显示大型边框和单后置摄像头
    Xperia XZ3

    索尼Xperia XZ3渲染显示大型边框和单后置摄像头
    Xperia XZ2

    从曝光图片上看，几乎看不出和Xperia XZ2的区别，整体依旧采用圆润的风格，背部单颗摄像头和指纹模块。配置方便依旧采用高通骁龙845处理器，5.7英寸显示屏，6GB运行内存+64GB存储，电池容量为3240mAh。至于重量，Xperia XZ2 Premium重232克，而即将发布的Xperia XZ3 Premium预计重量也在200多克，“索半斤”的美誉也将继续传承。

    索尼Xperia XZ3渲染显示大型边框和单后置摄像头
    Xperia XZ3

    索尼Xperia XZ3渲染显示大型边框和单后置摄像头
    Xperia XZ2 Premium

    不知为何，索尼手机一直没有跟进三星和苹果的全面屏设计，一直用着一样的外观设计，宽额头和宽下巴让索尼手机在2018年显得有些格格不入。国内的大多用户也都已经忘记了这个手机品牌，你现在购买手机还会考虑索尼这个品牌吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼Xperia XZ3曝光！外观依旧没有亮点http://news.zol.com.cn/696/6967458.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6967458.html report 861 2018IFA国际电子消费展会将于8.31-9.5在柏林举办，而索尼将在IFA国际电子消费展会上发布最新旗舰Xperia XZ3。索尼手机这几年的外观设计一直没有较大的改变，和主流设计严重脱节。比如索尼Xperia XZ系列，一直还是宽额头和宽下巴。最近，外媒曝光了即将在IFA发布的索尼新...
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