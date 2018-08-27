能否挑战微信？子弹短信冲榜App Store

在最近的锤子新品发布会中，除了坚果Pro 2S这部手机以外，像TNT、无限屏等也是发布会的重点，然而这次的发布会意外让一款社交类App火爆了起来，而像锤子比较重视的TNT都被它所掩盖，这款App的名字叫做子弹短信。





听到这个名字相信很多人都已经知道这是一款社交软件，对于这款社交类App来讲，它的出现已经像腾讯这样的社交巨头都有些按奈不住了。之所以这么说就是因为在它出现后不久就已经成功冲到了App Store的免费App榜单之首，这也就说明了下载这款App的人在一直增加，并且没有丝毫下降的迹象。

那么这款App究竟有什么优势能够让它在App Store中能够拿到这样不俗的成绩呢？在子弹短信中，其最大的优势就是高效沟通，在当今这个节奏迅速的社会中，高效沟通能够有效地提升工作效率以及节省时间，子弹短信能够支持语音输入以及文字输出，并且识别率非常精准。就在你说话的同时，你的话语就会变成文字被发送出去，这样就比打字更便捷，比语音更准确。





当然，由于是社交类App，也因为它现在的人气非常高，这样子弹短信就很难避免和如今最流行的社交类App微信进行比较。相比微信来说，子弹短信就像是初出茅庐，在普及程度以及影响力方面还远不及前者，所以说虽然我们不得不承认子弹短信这款App到目前为止非常受欢迎，但是想要挑战微信还是非常困难的，不过我们还是非常期待着这款App能够在未来有着更好的发展。

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