上周末，《延禧攻略》这出大戏最终完结。爱奇艺也为他们的VIP会员们献上特别节目，那就是《延禧攻略》的庆功宴。爱奇艺是有资格举办这样的一场极大排场的庆功宴。原因很简单，《延禧攻略》这一自制剧全面领先同档期内的其他影视剧，尤其是同档期话题性更高的《如懿传》 。



视频网站间的你争我夺 其实也是一出延禧攻略（图片来自于www.kuaibao.qq.com）

《如懿传》的背后，是腾讯视频。原本这个暑假，更多的眼球应该是被放到这部自制剧的身上，腾讯视频为了给它造势也花费了大量的精力。让人意想不的是，《延禧攻略》收获了口碑和播放量双赢，上线39天豆瓣评分锁定在7.1，全网播放量突破133亿，并以多项数据均破纪录的绝对优势全面领跑同档期影视剧。这样的局面肯定是腾讯视频想不到的。

不仅仅是网剧在打，网络综艺也是这些视频网站的主战场。上周六，《这！就是灌篮》在优酷平台和浙江卫视首播。无论从节目环境的布置和剪辑节奏来看，这档节目都和爱奇艺的当红网络综艺节目《中国新说唱》以及去年的《中国有嘻哈》非常类似。可以说，优酷的这档综艺节目，就是冲着《中国新说唱》去的。

除了自制剧和网络网络综艺，体育直播在世界杯之后依旧热度不减。苏宁体育与阿里巴巴旗下的优酷合作可以说是这个夏天体育行业最重磅的新闻。苏宁体育拥有足球直播的各种版权，但服务一直没有跟上。优酷则正好相反，他们拥有完善的会员体系与服务，但因为版权已经全部归于苏宁体育，一直无法插手。此次双方实现合作，都补足了自己身上的短板。

同样，爱奇艺也终于杀入了体育直播市场。在收购新英体育之后，爱奇艺体育手中不仅仅拥有英超西甲等足球直播版权，还包括了众多网球赛事版权。可以说，网综和自制剧领域的争夺今年终于来到了体育直播领域。

从上面的战况中我们不难看出，这个夏天腾讯视频是全面处于劣势的状况。无论是寄予厚望的《如懿传》 ，还是网络综艺节目《明日之子2》 ，都没有收到预计中的效果。相反，因为之前的一些侵权行为，《明日之子》与音乐人李志之间的纠纷一度成为微博热点话题。尽管很多人会说负面营销也是一种营销，单从实际的效果上来看，《明日之子2》显然没有成为这个夏天网络综艺的热门。

与之相对应的是，优酷凭借着全方位的发力，开始逐渐夺回自己过去几年中失去的市场份额。根据阿里第一季度财报中给出的数据，优酷日均付费用户同比增长率达到200％。俄罗斯世界杯期间，累计超过1.8亿用户上优酷看赛事直播，相当于中国总人口数的1/7，QM的数据报告显示，世界杯开赛后，优酷APP的DAU较6月非比赛期间平均增长达到了22％。

下半年的视频行业竞争依旧非常激烈，三大视频网站中唯独腾讯视频还没有成功上市。如果想要成功完成上市，势必要拿出亮眼的成绩来吸引海外投资者。同时，爱奇艺与优酷必然不会坐以待毙，更大的投入势必会成为下半年的主旋律。版权为王还是自制至上，我们共同期待。

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