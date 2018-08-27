魅族16镜面蓝配色曝光！颜值再提升

魅族16th发布已经有一段时间了，目前看来这款魅族旗舰是近几年来最受消费者欢迎的一款手机。现在官网依旧要抢购才能买到，而在其他渠道购买一般要加价300左右才能买到。最近黄章在论坛开始爆料魅族16X的相关消息，可见距离魅族16X的发布也不远了，除了发布魅族16X，可能还有一款镜面蓝配色的魅族16一起发售。



魅族16新配色

近日有网友在微博曝光了一张魅族16的最新配色，从图片上可以看出魅族16采用亮蓝色玻璃后壳，看上去很接近华为P20的宝石蓝配色。镜面的设计使得魅族16的背部看起来流光溢彩非常漂亮，从图片中也能模糊的看出有些渐变效果。



魅族16

据悉，这款最新配色的魅族16将会和魅族16X一起发售，新配色的价格不变依旧是2698元起售。而搭载骁龙710的魅族16X售价会更低一些，预计在2000元左右。黄章之前在论坛爆料，魅族16X依旧有屏下指纹，光学防抖，双扬声器等等，除了CPU其他配置和魅族16几乎一样，非常值得期待。



魅族16

如果没抢到魅族16也不用急，等魅族16X发布之后，魅族16的产能也会提升，到时候这两款机型应该都会好买一些。你会选择购买骁龙710版本的魅族16X吗？

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