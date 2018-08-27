三星首款搭载Android GO手机！国内不会上市

提及Android Go，相信一些安卓用户能稍有了解，这是谷歌在去年的全球开发者大会上发布的一款系统，而这款系统主要是用于入门级的机型当中。也正因为是这样，它使得系统的操作得到了简化，这样就能让运存仅有1GB的手机运行这款系统了。就在近日，三星就推出了一款类似机型，它的名字叫做三星Galaxy J2 Core。





这款手机是第一部搭载Android Go的三星手机，其最大的特点就是运行内存仅仅只有1GB。到目前为止相信很多人在国内还没有见过运行内存这么低的手机出现。当然，这款手机也被定义在了中低端的档次，而且在国内应该不会被发布，其重要目标是在印度以及东南亚市场。如此看来，我们是见不到这款运存只有1GB的手机了。

那么关于手机本身，在外观上它和几年前的智能手机有些类似，仅仅只有5寸的显示屏，其处理器将会搭载Exynos 7570四核芯片。拍照方面，它将拥有前置500万像素摄像头以及后置800万像素摄像头，就入门机型来看这款手机的配置还算是中规中矩。值得一提的是，这款手机所支持运行的系统Android Go是上一代的Android 8.1版本。

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