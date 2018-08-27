认错！开人！对于顺风车奉劝滴滴当断则断

滴滴顺风车又出事了，滴滴又又一次被拉出来放在镁光灯下被一次次的拷问，良心在哪里，责任在哪里，企业担当又在哪里？！



对于顺风车奉劝滴滴当断则断（图片来自http://frontend-stage.wallstreetcn.com/articles/3394800）

今年五月份“空姐顺风车遇害案”发生后，滴滴曾将顺风车业务下线一周，并作出整改。但是短短3个月后，还在整改期的滴滴顺风车再度出现血案——乐清女孩儿搭滴滴顺风车遇害。

可以说滴滴早前对于顺风车业务的6项调整，都已经以失败告终。同时“行程分享”和“紧急求助”这些乘客保护举措，在一定程度上也是形同虚设。

事情发生之后，滴滴签对外再次公布了“自查整改措施”，宣布将从8月27日零时起在全国范围内下线顺风车业务，内部重新评估业务模式及产品逻辑。

此外，滴滴还宣布免去黄洁莉的顺风车事业部总经理职务，免去黄金红的客服副总裁职务;客服体系继续整改升级，加大客服团队的人力和资源投入，加速梳理优化投诉分级、工单流转等机制。

当断不断 必受其乱

滴滴顺风车业务的暖昧态度以及管理上的漏洞，让本来是起到缓解交通压力，方便人们出行的顺风车，已经成了用户的噩梦。

滴滴对顺风车业务一直割舍不断。主要是滴滴要打造的是一个智能出行领域的闭环。由此顺风车业务是滴滴作为共享出行领域一块不可少的“招牌”。不仅如此，顺风车可以说是培养大众用户出行坐车习惯一个良好方式，这里主要是因为性价比较高。当用户养成习惯后，还会转化成为滴滴的专车和快车的用户。同样，顺风车主也适用这一个模式，说不定今天的顺风车主，明天就成了一个专职的专车司机。

因此，这就是滴滴不愿意关闭顺风车业务的原因，即便是顺风车的订单数和营收在滴滴内部占比常年维持在5%左右，即便是顺风车业务屡遭投诉，屡屡爆出事，滴滴都对它一直割舍不开。

甚至滴滴还在一直加码顺风车业务。而且是一次次越过，道德还有法规以及企业社会责任的底线。

按照2016年，由交通部、工信部等七部委联合发布实施的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，已经明确给出了“网络预约出租汽车”的定义，以及“私人小客车合乘”的说法。

其中，“私人小客车合乘”就是人们所提起的顺风车。他推行的目的是，绿色出行，环节公共交通资源紧张的状况，宗旨是参与方分摊出行成本，不以盈利为目的。随后，各地方政府都发布了当地版本的私人小客车合乘指导办法。

在实际实行过程中，滴滴等的做法就开始有了偏差。首先是，按照当前网约车标准，不合规的车辆和驾驶人员都被分流到顺风车业务中去。由于顺风车的非营利性特征，使得这帮人不受到当前《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，以及运营车辆管理办法的制约管辖。仅能够依靠着滴滴平台的管理。

其次，滴滴对于顺风车业务这份责任并没有承担起来，反而在很长一段时间都是放任自流，并没有过多设限。按照规定“顺风车业务每天只允许接两单，而且路线必须是驾乘人员固定的路线的需求单”。实际操作情况是，顺风车已经被滴滴运营成了“低价快车”生意。

最后就是，滴滴对于顺风车线下的运营方面也存在诸多问题，比如添加社交功能，又比如是对于司机审查不严等等。据了解，针对顺风车滴滴还组织了很多司机的QQ群。这两天就有媒体曝光，一个所谓滴滴司机群里针对“乐清女孩儿搭滴滴顺风车遇害”就发了很多不堪入目的内容。让人看了后背发凉。不过目前，滴滴并没有回应。

不想再为滴滴过错买单

俗话说吃一堑长一智，可是现在都两条人命了，滴滴还是丝毫看不出悔改之意。

今年5月份，滴滴重新上线顺风车业务，并进行了六项调整，删除了评论页面功能。一直到现在新的血案发生，滴滴也依旧是没有说出那几个字——全面停止顺风车业务。仅仅是道歉！开除高管！反思整改！

都是套话！套路！但一朝被蛇咬十年怕井绳，原来的用户却很难再回来了。目前不少女性乘客都“谈顺风车色变”，纷纷“倒戈”专车或出租车。其负面响应已经显现。同时，这本身对于滴滴来讲也不是什么坏事，因为用户的情感会转移，将来快车还有专车业务也会受到影响。

对于滴滴来说，过分的追求经济利益，而舍掉了责任，忘却了初心才是一个更可怕的危机。

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