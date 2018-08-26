特斯拉私有化？原来只是马斯克随便说说

特斯拉私有化退市最终以“闹剧”收场。本周六，特斯拉创始人马斯克在特斯拉官网上发布公开信称，将放弃私有化。

8月7日，马斯克突然发推称，正考虑以420美元的价格私有化特斯拉。如果成功，将是有史以来规模最大的退市交易。以420美元的股价来计算，特斯拉对应的市值为713亿美元。

终究马斯克退缩了，其在声明中指出，当前最主要的工作就是集中精力增加Model 3的产量，尽快扭亏为盈。说白了，私有化没有钱，然后就是大股东们不同意。



马斯克下错了棋，损失惨重



马斯克在提出私有化设想时，肯定是已经向好的应对策略，而且也为为咯爱特斯拉设计好了发展方向。

比如说，马斯克将会彻底摆脱华尔街的束缚，全身性投入到特斯拉的管理中来；另外特斯拉的相关经营数据，也从此不用披露，使得那些常常做空特斯拉股票的人没了参照。

最重要是特斯拉的发展状况，研发情况隐蔽起来之后，将有力提升特斯拉的市场竞争离，因为竞争对手完全不知道了，特斯拉的方向。



只不过现实是残酷的，马斯克在现实面前只能是卑躬屈膝。可以说私有化这一步棋，马斯克并没有走好，反而还要自己去填自己挖的坑。



首先，马斯克的私有化对于特斯拉股价来讲，简直就是致命一击。当8月7日，马斯克发布特斯拉私有化推文之后，当天特斯拉股价应声上涨11%至379.57美元，市值飙升至644亿美元。

但是随后特斯拉股价便开始洗下跌，超不多十天内市值蒸发了120亿美元。特别是8月17日，马斯克在接受美国媒体采访时，声泪俱下地倾诉，过去这一年是他职业生涯中“最艰难、最痛苦的一年”。

事实是，华尔街并不相信眼泪。在17日当天，特斯拉股价大跌8.93%，这是特斯拉两年来的最大跌幅。



其次是，马斯克并没有筹钱的能力。早前马斯克把希望寄托在沙特主权财富基金上，并表示沙特主权基金拥有足够的资金来完成这项交易。但事实上，沙特主权基金迟迟不做表态。

另一方面是，马斯克的Space X或将提供资金并入股特斯拉。不过这只是一个猜想，聪明的马斯克现实中也绝不会这么做，因为Space X的“输血”，很可能会让两家公司都陷入困境。



最后就是，大股东不同意，甚至已经开始“逼宫”。马斯克在公开信中其实已经明确了投资者意见，就是不同意私有化。而且，17日当天，马斯克在哭了一通之后，市场上纷纷传闻马斯克精神方面出了问题，也就说马斯克如果不及时拖鞋，将很可能会被踢出董事会。



而且种情况也不是没有发生过，当年马斯克创业时，就曾因为“任性”，被两次从CEO的位子上赶了下来。面对特斯拉这样的公司，相比马斯克并不愿意悲剧重演。



所以说，在没钱，没权，又得不到支持的情况下，马斯克选择停止私有化是对的。毕竟抓紧生产才是最实在。



马斯克的下一步：赶紧筹钱

特斯拉缺钱已经不是什么秘密。根据公开资料显示，自2010年至今，特斯拉实现盈利的季度仅有两个，其他时间都在亏损当中。



市场调研公司根据公开资料向特斯拉供应商发布了问卷调查，结果显示从去年10月以来，共有16家特斯拉的供应商申领了“施工留置权”（mechanic’s liens），而2015年和2016年总共只有4家。法务专家称，由供应商申领、针对汽车制造商的施工留置权较为罕见，供应商一般会在认为客户面临财务问题时才会申领，以保障自己得到偿付的权利。



也就说，特斯拉资金困难的问题，已经开始影响到供应链厂商。如果供应链厂商的情绪不能及时平复，那么特斯拉将会进入停产状态，继而引发交付问题，并最终走向破产。



因此，花旗继续维持特斯拉股票“中性”和“高风险”评级，称该公司的资产负债表可能日益恶化。



所以说，当前马斯克最重要的任务就是筹钱。根据花旗银行的预计，未来两年特斯拉至少要有100亿美元才能维持有效运转。这里可见，马斯克的融资压力有多大。



不过，对于特斯拉来讲，要想融到钱也很容易，就是保证电动车稳定供货即可。所以说，提高Model 3汽车的产能，就是重中之重。据了解，目前，马斯克已经亲自驻守特斯拉弗莱蒙特工厂督战，24小时吃喝拉撒都在里面。而且还在短时间内在车间外面搭建了一个临时的帐篷生产线。



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