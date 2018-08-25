构建重度赋能生态 2018慧聪集团互联网峰会召开

北京时间8月28日，由慧聪集团主办的“相信·相信的力量——2018慧聪集团产业互联网峰会”将在北京·北辰洲际酒店召开。届时，慧聪集团董事会主席兼CEO刘军等集团高管将在峰会上发表主旨演讲，阐释慧聪集团将如何为传统产业注入新动能，搭建全场景解决方案，助力中国产业互联网崛起。





慧聪集团耕耘互联网历史超过26年，这家起步于B2B行业的公司在过往一年立足六大革新，全面转型市场前景更为广阔的产业互联网集团。如今随着一系列变革，慧聪集团的产业互联网架构已经通过了市场的检验，初见成效，并通过慧聪集团2018年上半年的业绩体现了出来，在资本市场得到了正向反馈。











目前慧聪集团已形成以交易服务为场景、数据服务为基础、信息服务为支撑的全产业链服务生态。透过互联网和大数据赋能传统产业，慧聪集团三驾马车飞速前行，服务产业链上下游企业，赋能企业转型、聚力产业改造，并得到了市场认可。信息服务不断拓展，交易服务大幅提升，数据服务快速增长，产业互联网生态布局已初见成效。





慧聪正在打造的，全球最有价值的产业溯源公链——慧链，借助物联网技术，完善中国产业溯源生态。慧链从诞生到至今，已经与15个行业4000多家企业合作，每年发码数量150亿，成为慧聪集团向百亿业绩目标迈进的重要动力。

与此同时中国经济正处于转型发展关键时期，传统行业亟需通过产业互联网、大数据、物联网等赋能实现数据化和智慧化，慧聪集团的产业互联网战略正是迎合国家的转型战略，力争推动中国产业互联网的发展。积极助力传统产业升级、价值重塑，加快拓展产业互联网万亿市场的步伐。



慧聪集团的愿景是成为全球领先的产业互联网公司，同时在2021年跻身中国企业200强。此次峰会的召开将进一步强化慧聪集团的转型战略和行业地位，助力中国产业互联网高速发展。

届时慧聪集团管理层将集体亮相峰会，与业界知名专家、学者、行业翘楚及百家媒体共聚一堂，探讨产业互联网的未来，对产业互联网的未来发展做深度展望，请大家共同期待。

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