谷歌Waymo进中国了！百度们怕不怕

Waymo入华，并在上海建立了分公司。据了解，这家叫慧摩商务咨询的公司于5月22日在上海自贸区注册成立，它的注册资金为350万元，由Waymo全资持股。

此公司的经营范围包括：自动驾驶汽车零部件及产品的设计和测试供应链和提供相关配套服务等。Waymo方面也是毫不掩饰自己的“野心”，表示会有下一步计划。猜测Waymo的自动驾驶汽车引入中国将成为可能。



（图片来自http://tech.sina.com.cn/it/2018-08-28/doc-ihifuvpi0240113.shtml）

Waymo来了

Waymo脱胎于谷歌的Google X实验室。目前，Waymo已经成为了累积路测历程最长的无人驾驶企业，公共道路行驶超过400万英里、模拟环境下行驶超过10亿英里。根据咨询公司Navigant发布的无人驾驶企业排行来看榜，Waymo在技术上排名第二。

以上数据是体现出了Waymo在无人驾驶方面有雄厚技术积累。同时这也是waym后在跟中国本土公司竞争时的优势。

当然，Waymo最看重的还是中国市场的未来前景。麦肯锡最新研究报告显示，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，2030年中国自动驾驶相关新车销售及出行服务创收将超5000亿美元。

同时中国相关部门对于自动驾驶也持开放态度。今年5月份，工信部、公安部、交通运输部联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》。目前国内允许无人驾驶汽车上路测试的城市有北京、上海、重庆、深圳。

这就为waymo未来开展自动驾驶汽车路试提供了有利的政策支持。

另外，waymo进入中国还有会有下一个布局，就是寻找未来制造商合作伙伴，又或者是在中国直接投资办厂。当前，长三角地区，已经构筑了以整车、供应商、技术方案提供商、硬件供应商为群聚的完成汽车产业链。

当前的waymo主要精力是在开发完成的智能自动驾驶系统。可是一大系统达成，就需要落地方案，无论是与汽车厂商合作也好，还是自己独立建厂生产也好，Waymo都能在中国找到最优方案。

这里也引出了一个小问题，就是waymo会不会成为谷歌回归中国的急先锋呢？我打是觉得有这可能，因为除了搜索之外，中国市场上还有很多需求值得谷歌去挖掘。

Waymo来了，百度们害怕么

Waymo入华相对于本土的BAT三家来讲，最大的优势就是技术。但是中国路况复杂、人流量、车流量巨大、且行车规则、道路意识都跟美国有很大的出入，因此Waymo的困难可想而知。

首先在高精度地图上，waymo就面临一个很大的问题，因为它所依赖的谷歌地图在国内无法使用。这里waymo要想着开展无人驾驶路试，就必须寻找合作伙伴，如百度，四维图新、高德等。不巧的是，这三家都是BAT所掌控。

其次，waymo在寻找技术落地伙伴上可能会遭遇障碍。因为BAY已经提现完成相关布局。目前百度、阿里巴巴以及腾讯目前都已经进入到未来出行的竞争中去。不过定位各不相同，其中百度是智能自动驾驶系统解决方案，而阿里巴巴和腾讯更多的则是智能车载系统。

同时，几乎国内的所有车企都已经与BAT中的一家或者多家达成合作，如长安汽车与BAT三家都签下了合作协议。因此，waymo要想着分一杯羹恐怕要多费一些口舌。

最后，中国的道路现状可能是Waymo所面临的最大挑战。因为中国道路上的参与者，包括机动车、非机动车以及行人，时常会出现不遵守规则的情况，这种突发性、偶然性频现的道路状况，会让自动驾驶车辆无所适从。

而且面对BAT在中国路试上的先发优势，waymo早前积累的技术优势基本上荡然无存。

写在最后，Waymo入华对于国内无人驾驶厂商来讲是件好事，因为可一个业内顶尖的技术公司同台竞技，势必成长更快。但是waymo能在多大程度上参与竞

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Waymo进中国了！百度们怕不怕http://news.zol.com.cn/696/6966775.html