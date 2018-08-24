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    vivo X23来了！将拥有光感屏幕指纹技术

      [  中关村在线 原创  ]   作者：徐玮岐

    昨日，OPPO全新R系列旗舰新机OPPO R17已经发布了，而紧接着今天vivo也透漏了一些关于vivo X系列新机vivo X23的信息。根据官方信息我们可以了解到vivo X23在外观方面无疑将会采用水滴屏设计，这样的设计使得其屏占比高达91.2%。而它最重要的就是搭载了光感屏幕指纹技术，这样的技术使得解锁速度得到了进一步的提升，而且在解锁过程中将会出现更加艳丽的特效。

    vivo X23来了！将拥有光感屏幕指纹技术

    提及屏幕指纹技术，早在去年的年初它就已经被vivo的手机所使用。在当时，vivo首先搭载屏幕指纹技术的手机就是vivo X20 Plus，用户在使用时也感受到了这项技术所带来的便捷。之后，vivo所推出的vivo X21、vivo NEX等机型中都拥有屏幕指纹技术。如此看来屏幕指纹技术将会成为vivo手机的标配。而此次vivo X23的屏幕指纹技术又一次得到了升级，相信在未来这项技术也会被vivo发扬光大。

    当然，除了外观以及技术外，这款vivo X23在处理器方面将会搭载骁龙670处理器，配备超大广角镜头，屏幕尺寸为6.41英寸，分辨率是2340×1080。如此看来，这款vivo X23还是非常值得期待的，虽然现在还没有发布会时间的信息，但是相信那一天也不会太远了！

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6966481.html report 918 昨日，OPPO全新R系列旗舰新机OPPO R17已经发布了，而紧接着今天vivo也透漏了一些关于vivo X系列新机vivo X23的信息。根据官方信息我们可以了解到vivo X23在外观方面无疑将会采用水滴屏设计，这样的设计使得其屏占比高达91.2%。而它最重要的就是搭载了光感屏幕指纹技术，...
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