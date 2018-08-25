上半年的阿里很高调，成功的收购了饿了么，并且为了布局新零售而狂撒700多亿。另一边，沉沦了两三年的优酷终于在今年全面开花。除了成功进军体育直播领域之外，网络综艺也在今年修成正果。这一切的成功，最直观的反映就是财报。



阿里的反扑 究竟是新希望还是帝国反击战（图片来自于163.com）

本周，阿里巴巴终于公布了他们2019年第一财季的财报。在这一周期内，阿里巴巴收入同比增长61%达到809.2亿元。核心电商业务收入达691.88亿元，同比增长61%。并非是阿里故意，他们一直都选择在腾讯之后发布财报。不过，起码在这样的一个季度，这样的策略起到了惊人的效果。过去一年全面赞美腾讯之后，大多数人开始在这样一个夏天即将过去的日子里正视阿里巴巴的努力。

2018年初的时候，人们对于腾讯的主要工作任务有两点预估，那就是降低对游戏业务的依赖和旗下的业务的拆分上市。同样，阿里巴巴也有两项主要任务，那就是继续扩大新零售和改善旗下部分业务发展缓慢的问题，比如阿里大文娱。

恰好，这次财报公布的时候正是一年的年中，人们恰好可以检验一下阿里和腾讯这两家公司主要任务的完成程度。腾讯显然是受到更多口诛笔伐的那个。上半年游戏业务开展不畅，更多的还是依靠之前的几个爆款在支撑。从某种意义上，这也算是摆脱了游戏业务的依赖程度，但这种解决问题的方式显然不是腾讯希望看到的。至于业务的拆分上市，无论是自家的腾讯音乐和腾讯视频，还是年初注资的斗鱼直播，上市依旧是遥遥无期。可以说，腾讯的这两个短期目标都算是没有完成。

相反，阿里巴巴的境况就完全不一样了。新零售是马云近几年来着力发展的业务之一。于是自去年开始，阿里就全面拉拢构筑了完整物流体系的外卖平台饿了么。今年2月份，阿里成功拿下饿了么之后，新零售的触手就进一步的扩散到了外卖领域。本月初的时候，阿里计划将饿了么和口碑进一步的整合，构建新的品牌，显然阿里希望能够构建属于自己的美团点评。

截至今年7月底的时候，阿里巴巴总共进行了52次集团性质的投资，投资规模超过1000亿元。这1000亿元中大部分都来自于新零售和物流配送。只有针对小红书的投资是打通电商与社交之间的联系。也就是说，阿里上半年为了完成主要任务，大部分的资金都投向了新零售领域。

至于阿里大文娱，上半年更是取得了不错的成绩。蛰伏了两三年的优酷在今年全面回暖，全国三大视频网站之一的称号变得名副其实起来。网综与版权是优酷近一年来崛起的关键词。影视资源、体育赛事转播版权以及网络综艺的连环动作，都凸显了阿里对于优酷的倾斜。

星球大战中，义军同盟与帝国的交锋正是在消灭死星之后逆转了过来。我们并不清楚，今年8月的这场胜利对于阿里巴巴来说究竟是新希望还是仅仅像“帝国反击战”一样即将迎来节节败退。但我们可以预见的是，当下这个节点上，是阿里巴巴最好的一次机会。毕竟在去年，腾讯的势头就像达斯维达一样，令所有人恐怖。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：阿里的反扑 究竟是新希望还是帝国反击战http://news.zol.com.cn/696/6966465.html