【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，Waymo公司的一位发言人证实了Waymo在上海自由贸易区注册独资企业的做法。根据国家企业信用信息公开制度，惠莫商业咨询（上海）有限公司于5月22日在上海保税区注册，注册资本350万元。



Waymo自动驾驶汽车将在上海注册独资公司(图片来自于http://www.chinairn.com/hyzx/20171220/14451197.shtml)

其公司业务范围包括汽车零部件、产品的商业信息咨询、设计和测试及相关配套服务。Waymo LLC 100%股份制商业咨询公司。

作为Alphabet（Google母公司）旗下的子公司，Waymo成立了一家中国独资公司，这进一步表明其Alphabet（Google母公司）公司有望重返世界第二大经济体。工作人员包括Waymo首席执行官John Krafcik和首席律师Kevin Vosen。Waymo公司发言人证实了这一事件，并表示公司确实安排员工在上海工作，但拒绝进一步置评。

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