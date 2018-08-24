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    Waymo自动驾驶汽车将在上海注册独资公司

      [  中关村在线 原创  ]   作者：bianzhengkai   |  责编：王晔

         【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，Waymo公司的一位发言人证实了Waymo在上海自由贸易区注册独资企业的做法。根据国家企业信用信息公开制度，惠莫商业咨询（上海）有限公司于5月22日在上海保税区注册，注册资本350万元。

    Waymo自动驾驶汽车将在上海注册独资公司
    Waymo自动驾驶汽车将在上海注册独资公司(图片来自于http://www.chinairn.com/hyzx/20171220/14451197.shtml)

          其公司业务范围包括汽车零部件、产品的商业信息咨询、设计和测试及相关配套服务。Waymo LLC 100%股份制商业咨询公司。

           作为Alphabet（Google母公司）旗下的子公司，Waymo成立了一家中国独资公司，这进一步表明其Alphabet（Google母公司）公司有望重返世界第二大经济体。工作人员包括Waymo首席执行官John Krafcik和首席律师Kevin Vosen。Waymo公司发言人证实了这一事件，并表示公司确实安排员工在上海工作，但拒绝进一步置评。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Waymo自动驾驶汽车将在上海注册独资公司http://news.zol.com.cn/696/6966403.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6966403.html report 768      【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，Waymo公司的一位发言人证实了Waymo在上海自由贸易区注册独资企业的做法。根据国家企业信用信息公开制度，惠莫商业咨询（上海）有限公司于5月22日在上海保税区注册，注册资本350万元。Waymo自动驾驶汽车将在上海...
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