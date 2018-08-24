微信怎么也没想到突然出现了个子弹短信

锤子科技一直以来在软件的优化上比较人性，收获不少粉丝，前几天锤子终于发布全新手机坚果Pro 2S，依旧高性价比和浓浓的锤子特色，不过相比手机，系统应用显得更让人兴奋，其中的子弹短信就是亮点之一，虽然老罗一在强调，这不是锤子科技做的，而是其所投资快如科技的作品，但也不难看出软件所表达的锤子情怀和认真劲，另一方面作为一种通讯软件，其大有挑战微信的势头，当然老罗还是澄清了这一事实——“没有挑战微信，只是做一个在意沟通效率的人群的细分领域而已”。









然而，子弹短信还是超过微信、QQ等主流社交软件荣登APP Store免费榜首、社交软件榜首，要知道，这是一款安卓手机厂商所推出的APP，却获得了iOS用户的极力推崇。

子弹短信好用吗？子弹短信最主要的是将语音和文字完美结合，即发送语音消息的同时会实时翻译文字，准确率相当高，相较于微信，省去了长按翻译的操作，省事不少。它还解决了语音不能随意听取的问题，要知道微信收到一条50多秒的微信时候，想来回听是一件多么费劲的事情，就是这么一个小功能，在提升效率上是十分明显的。子弹短信还有更高效的信息管理功能，检索、查找聊天记录好友信息都更加方便，尤其是配合锤子原生的闪电胶囊等软件更有意想不到的快捷效果，不过目前相比较微信，功能上还是比较单一，没有朋友圈等其他更特色的功能。





种子初期子弹短信用户量并不多，但是其热度也证实了创新功能的重要性，如果能够在初期拥有足够稳定用户的话，还是很有实力和微信掰掰腕的，不知道微信是否根据这些功能作出优化呢。

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