【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，据国外网友爆料，苹果公司在近期已定下了未来数周几乎所有从中国飞往美国的货运航班，该网友称他妈妈是一个进口出口经纪人，她透露称所有这些被苹果预定的货机还均贴上了“产品发布”（Product Launch）的字样。



苹果为新款iPhone发布会预定大量赴美货运航班（图片来自于http://www.92bizhi.com/art_apple-logo-widescreen--06_19-2560x1600.html）

苹果公司将于下月举行新款iPhone的发布会，因此在时间上也正吻合，并且苹果公司此前在2014年iPhone 6和iPhone 6 Plus发布之时做过同样的事情，在当时也有新闻进行报道。苹果公司会在发布会结束不久便开始接受新机预约，在首发日开始线上、线下同步出货。

根据郭明琪的预计，“iPhone X Plus”将搭载6.5英寸OLED材质显示屏的 价格将达到900-1000美元，OLED材质搭载5.8英寸显示屏的iPhone手机价格为800-900美元，LCD材质的搭载6.1英寸显示屏的iPhone价格为600-700美元。换算成人民币，新款iPhone手机的售价最低也需要3843元。

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