【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，据国外媒体采访报道，苹果首席执行官蒂姆·库克非常清楚地知道一件事：苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯是一个值得为之工作的伟大人物。



库克谈乔布斯：一位值得为之工作的伟大人物（图片来自于http://news.takungpao.com/paper/q/2015/0815/3123304.html）

在此次采访中库克告诉我们：“如果要我描述，我会说是一种自由的感觉。 因为你可以和史蒂夫·乔布斯讨论一些非常重要的想法，如果与他产生共鸣了，他就会说好，然后支持你去做去是实践了，对我来说，这完全是一个启示，一家公司也是可以像这样运行的，因为我过去的公司不是这样的，我早已习惯层层的官僚主义，而苹果则完全不同。我意识到，如果我无法完成这些任务，我可以去从自身找出原因。”

库克还表示，当他接任CEO时，他曾期望史蒂夫·乔布斯会无限期地继续担任董事长。在此次采访中，国外媒体还罗列出了库克的潜在接班人。

潜在的继任者包括首席运营官杰夫·威廉姆斯，他的形象在苹果内外正稳步上升，当然，还有营销主管菲尔·席勒。其他可能的继任者还包括服务主管艾迪·库伊，软件主管费德里奇，顶级芯片工程师 Johny Srouji，硬件部门主管 Dan Riccio，半退休的汽车项目负责人 Bob Mansfield，当然还有乔纳森，首席财务官 Luca Maestri，零售主管 Angela Ahrendts 和总法律顾问 Kate Adams。

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