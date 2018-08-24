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    三星发布首款搭载Android Go的手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    谷歌在2017年全球开发者大会上，发布了Android Go操作系统，其实就是一个轻量级的Android系统，专为入门级手机设计，让更低配置的手机也可以流程运行Android系统。

    随着Android 9.0 的发布，Android Go也更新到了最新的9.0系统，与之前更新的Android 8.0 Go 相比，9.0 系统继续瘦身，在8GB的安卓手机上安装Android 9.0 Go之后，系统占用不到3GB，还能剩下5.5GB左右可用空间。

    三星宣布推出首款Android Go手机
    Android Go

    Android 9.0 Go 在手势操作、自适应亮度、多任务切换、表情符号等方面均有所改进，但是也砍掉了通话录音等功能。近日，三星发布了首款运行Android Go的手机，Galaxy J2 Core，基于Android 8.1而不是最新的Android 9.0。

    三星宣布推出首款Android Go手机
    Galaxy J2 Core

    以下是三星Galaxy J2 Core的硬件规格列表：

    三星宣布推出首款Android Go手机
    硬件规格

    Galaxy J2 Core首先在印度和马来西亚开售，但价格信息还不确定，预计在100美元左右。你会考虑购买一款搭载Android Go操作系统的手机吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星发布首款搭载Android Go的手机http://news.zol.com.cn/696/6966150.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/696/6966150.html report 749 谷歌在2017年全球开发者大会上，发布了Android Go操作系统，其实就是一个轻量级的Android系统，专为入门级手机设计，让更低配置的手机也可以流程运行Android系统。随着Android 9.0 的发布，Android Go也更新到了最新的9.0系统，与之前更新的Android 8.0 Go 相比，9.0 系...
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