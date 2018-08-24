【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，Facebook任命惠普前首席营销官安东尼奥·卢西奥（Antonio Lucio）为首席营销官，填补今年1月宣布退休的加里·布里吉斯（Gary Briggs）一直空缺的这个职位。



Facebook挖来惠普首席营销官 帮助公司恢复声誉（图片来自于http://news.jstv.com/a/20180824/153507410592.shtml）

安东尼奥·卢西奥之前担任惠普首席营销官，还曾经在Visa和百事公司担任同样的职位，Facebook之所以选中卢西奥，看重的是他在营销上的天赋和良好的公众形象。他将从9月4日开始正式到Faceook履新，其工作的重点就是帮助该公司恢复声誉。Facebook之所以选中卢西奥，看重的是他在营销上的天赋和良好的公众形象。

Facebook今年面临巨大挑战。由于被曝出散布虚假信息甚至影响选举结果，该事件导致Facebook声誉尽毁。如今股市暴跌，非常需要有人能恢复公司声誉。

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