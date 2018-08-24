台积电利好！未来或将成为iPhone处理器独家供应商

相信人们对于iPhone产品印象最为深刻的当属iOS系统以及A系列处理器了。抛开系统不谈，单看处理器，相较于安卓领域的骁龙以及麒麟来说，苹果的A系列处理器在性能上还是有着一定优势的，然而就在昨天的晚上，关于新iPhone处理器的消息就被传出。有分析师称苹果的A系列处理器在未来两年内将都会由台积电独家供应，这对于台积电来说绝对是个好消息。





从两年前开始，iPhone 7以及iPhone 7 Plus的A10处理器、iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X的A11处理器都是由台积电所提供的。由此可见，今年新iPhone的A12处理器也将会由台积电供应，而此前相信很多人也看到了关于这方面的消息。如果按照这样的趋势发展下去，那么在未来几年之内，台积电都将为iPhone提供处理器。

能为iPhone产品提供处理器也从侧面反映出了台积电的实力。在今年的A12处理器中，台积电将会使用7纳米工艺，这对处理器性能将会有着非常大的提升。除此之外，在明年的A13处理器中，台积电也可能会使用和A12处理器相同的工艺。如此看来，台积电和苹果的合作还是非常值得期待的！

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