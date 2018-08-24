【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，澳大利亚政府在本周宣布，澳大利亚的5G网络建设禁止华为参加。华为表示，对此政策感到极为失望。



澳大利亚禁止华为入5G市场 华为称:极其失望（图片来自于http://www.elecfans.com/d/721524.html）

华为在之后的一份声明中表示：“政府告诉我们，华为和中兴被禁止向澳大利亚提供5G技术。对用户来说，这是个极其令人失望的结果。华为是5G的全球领导者，在近15年的时间里向澳大利亚以安全的方式交付无线技术。”

华为的澳大利亚首席执行官黄冀上周也重申了该公司的立场，他表示：“我们肯定会遵守澳大利亚的法律法规，同样在中国也会遵守中国的法律法规，但不会与其他国家的法律义务发生任何冲突。我们从未看到任何冲突。我并不认为，任何国家的任何法律会与其他国家的法律发生冲突。”

虽然华为非常失望，但这已经无法改变，当然从华为的角度来看，在4G网络中部署5G RAN（射频接入网）不会对信息安全造成阶梯式的改变。事实上，这可以带来更好的安全性，因为5G的安全性更好。

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