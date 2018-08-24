【中关村在线新闻资讯】8月24日消息，据美国财经媒体本周四爆料称，在对硅谷科技从业人员的采访中，大多数从业者认为Facebook CEO马克·扎克伯格“不守规矩”是最不让人喜欢的。



脸书首席执行官扎克伯格在硅谷不受同行欢迎（图片来自于http://news.online.sh.cn/news/gb/content/2018-07/31/content_8991267.htm）

在美国财经媒体主持人在硅谷的采访中，询问：“你不喜欢谁？”人们的答案总是扎克伯格。主持人又问：雪莉·桑德伯格（Facebook首席运营官）与扎克伯格相比你不喜欢谁？他们说还是扎克伯格，因为他不遵守规矩。

在美国财经媒体发表采访言论之前，苹果公司将Facebook的Onavo安全应用程序从App Store中删除，Onavo是一个款利用云计算帮助你减少流量消耗的软件，并且拥有分析流量使用分配，随时跟踪流量消耗情况等功能。而且今年Facebook受到多个丑闻的影响，从7月26日Facebook的股价暴跌19%，是美国股市历史上最大的单日亏损。

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