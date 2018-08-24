充VIP会员了！你们为什么还让我看广告

《镇魂》、《延禧攻略》、《如懿传》……….这个暑假让很多剧迷觉得简直过的太充实。为了能逃过比如优酷、爱奇艺以及腾讯视频开头那60s.90s……..广告。我拿出真金白银毫不犹疑的冲了VIP会员。

我“天真了”，爱奇艺在“延禧攻略”的正剧开始之前，不管你是VIP，还是普通用户都必须要看广告，为了看到“魏璎珞”也是忍了，但是看完剧越想越气，这算不算被视频网站套路了，花钱了还不让人好好追剧。

VIP会员也要看广告，对此优酷、腾讯还有爱奇艺给出了一个解释——“专属推荐”。虽然说，VIP会员广告可以选择手动关闭，但是这潜在的是会员权益的流失。



为什么还让我视频开头看广告（图片来自https://baijiahao.baidu.com）

充VIP了为什么还要看广告

对于这个问题视频网站给出的普遍解释是，这是一种特别的“专属推荐”，而且用户有自主权选择关闭。至于其他，视频网站也就懒得解释了因为数十页的的“用户须知”，都已经写得明明白白，自己不看怨谁？！

写是写了，但是视频网站背后的小九九，谁还不明白呢：

首先，视频广告是腾讯优酷以及爱奇艺这些视频网站的立身之本，当初在野蛮增长的时代，即版权争夺战时视频网站收割了一大批用户。现在竞购精细化的运营，视频网站用户已经趋于稳定，确切的说已经开始了消费分级，形成了普通用户和付费用户两种，而且付费用户数量都在不断增加。

据各视频网站的财报显示，截至今年二季度，腾讯视频付费会员数量达7400万，爱奇艺紧随其后，付费会员达6620万，而优酷、搜狐的付费用户，自去年末就超过3000万。千万级当量的“优质用户”，其消费能力不容小窥。

这是就形成了一种有趣的现象，“看广告的人不买商品，买商品的人不看广告”。所以是视频网站开始对付费用户下手了。因为这部分用户大都是高净值优质用户，企业若想提高视频收益，这部分目标群体优势是相当的明显。

其次，当前视频网站的VIP会员已经有泛滥趋势。比如说，今年年初是，京东plus会员体系跟爱奇艺还曾在一起搞了一场活动，即充值一年京东会员就会赠送一年的爱奇艺会员。这种做法的本质上视为爱奇艺引导新用户。

不过这在一定程度上对于爱奇艺的会员的品牌价值造成了损害。对原来的老会员造成了感情上的伤害。这种赔钱送会员的方式，正在一步步侵蚀着视频网站原有会员规则，还造成了收入的下滑。因此视频网站就要从其他方面找回这种落差，向会员推送广告就是一种办法。

最后是视频网站的持续亏损，也要求其本身对于付费用户的资源要做得到物尽其用。毕竟千万量级的市场也是一个值得深挖的金矿。

用户现在是隐忍，将来会有爆发一天

视频付费也是知识经济的一种模式，而一类新型服务向前发展，企业与用户之间也需要平等的供需关系。

如果在强内容运营的情况下，用户对于视频网站的一些越界行为还是能够容忍的。但如果视频网站的内容优势变弱，用户的的不满情绪就会爆发。而且这种情绪会传染的，新老用户一块逃离才是最可怕的。

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