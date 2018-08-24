早报：美团IPO进入倒计时 Waymo要进中国

【科技早餐】

●美团点评通过上市聆讯 将于9月初进行IPO路演

美团点评已经于8月23日通过港交所上市聆讯。同时，负责美团上市的投行已经向投资者发出邀请，将于9月初进行IPO路演。美团点评正式提交IPO申请之前，坊间流传，为避免稀释股权，美团点评计划按照港交所规定考虑出售该公司约10%的股份，以此计算，美团点评的目标市值将达到600亿美元。

Z点评：美团点评上市进入倒计时。



美团点评通过上市聆讯（图片来自https://www.camcard.com/info/l58c02ca3f149bc664ba2066d）



【行业热闻】

●Waymo被爆在上海成立独资公司：研发无人驾驶

据国家企业信用信息公示系统，一家名为慧摩商务咨询（上海）有限公司5月在上海自贸区注册，经营范围包括商务信息咨询、自动驾驶汽车部件及产品的设计、测试，提供相关配套服务等。该公司为WAYMO LLC 100%持股，而后者为谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶公司。

●中国已是AMD第一大市场：营收占比30%

自从推出Ryzen锐龙处理器之后，AMD的业绩倒是一路水涨船高。在AMD去年53.3亿美元的营收来源中，中国市场就占到了17.5亿，增速超过58%，30%的营收占比不仅超过美国市场，也超过AMD传统上第一大市场日本。此外，AMD这两年来跟中国厂商的合作也在增加，不仅把高性能X86处理器授权给中国公司，前不久还跟小霸王合作了定制APU处理器的游戏主机。

●分析师:未来几年iPhone处理器仅台积电代工

据行业分析师称，至少在未来两年内，台积电仍将是苹果公司(以下简称“苹果”)iPhone所使用的“A系列”处理器的独家供应商。市场研究公司Arete Research分析师布莱特·辛普森(Brett Simpson)日前在接受采访时称：“只要台积电每年都能提供一些新技术，并继续保证良品率，未来几年就会继续成为A系列处理器的独家供应商。”

●马云：未来90%的制造业将在互联网上

阿里巴巴集团董事会主席马云在主题演讲时指出，没有电子商务，很多传统企业的股票会非常难看，根本没有销售额。此外，今天的IoT不是真正的IoT，“我认为是很多卖硬件或者卖软件的人，找个理由卖得更好而已”。马云说，未来30年，智能技术将深入到社会的方方面面，所有的生活都离不开智能制造，“未来不是我们这些互联网公司的天下，而是用好互联网公司、用好智能技术公司的天下”。

●李彦宏：AI长得不应该像人 更不要模仿人脑原理

百度公司创始人、董事长兼CEO李彦宏在主题演讲时指出，人们对人工智能存在误区，人工智能长得不应该像人。此外，人工智能不是仿生学，跟人脑的工作原理没有太大关系，要让机器像人一样思考，其实还离我们非常远。

●苹果与第三方经销商达成iPhone屏幕维修协议

苹果日前与第三方经销商和服务提供商Simply Mac公司达成合作协议，由苹果提供专业的维修设备，Simply Mac负责维修用户损坏的iPhone屏幕。根据协议，Simply Mac提供的维修服务价格与苹果的价格一致，主要面向那些没有苹果零售店的地区用户提供服务，如美国中西部、太平洋西北部和南部地区。

●索尼新Aibo机器狗售2899美元：美国独卖

索尼公司宣布它将在9月份以2899美元的价格向美国市场发售第六代Aibo机器狗，其中还包括一堆配件和索尼的AI Cloud三年订阅，它将容纳Aibo的记忆，并帮助它随着时间的推移学习。可以学会识别你的家人，并随着时间的推移获得个性。索尼声称没有两个Aibos是相同的，因为它们旨在适应用户的个性和生活方式。第六代Aibo机器狗内建22个执行器和各种传感器，可以真正移动。

●HTC定于下周发布 全新中端智能手机U12 Life

就在上个月，HTC全新中端智能手机U12 Life几乎完整的规格清单被泄露出去。根据泄漏的规格，手机将配备高通Snapdragon 636 处理器，一个6英寸，2160x1080显示屏， 4GB内存，64GB存储空间，配备1600万像素和500万像素传感器的双摄像头。换句话说，它是一款稳定在中档的设备，所以我们可以预期它的价格会比几个月前发布的旗舰产品U12+低很多。

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