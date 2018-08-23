蚂蚁金服盈利状况曝光:利润超24亿 增长4倍

【中关村在线新闻资讯】8月23日消息，阿里巴巴在今日晚间公布了其2019年Q1财报，除了亮眼数据外，还公布了蚂蚁金服第一财季以版权费用及软件技术服务费名义，向阿里巴巴支付利润分成合计9.1亿元，按37.5%的分润比例计算，这意味着这一季蚂蚁金服的利润为人民币24.26亿元，同比上一季度增长4倍。



蚂蚁金服盈利状况曝光

同时，蚂蚁金服方面资料显示：支付宝和全球合作伙伴一起服务的用户达到8.7亿，蚂蚁金服面向B端推出的“多收多保”服务已覆盖超过2500万家小微企业。

这意味着，蚂蚁金服将在阿里巴巴的新零售、电商拉新、全球化拓展等众多领域方面，带来巨大的协同价值。特别是2018年初，阿里巴巴宣布将入股蚂蚁金服33%，之后，两家公司在整个阿里经济体内的协同也越来越紧密。

2018年6月，蚂蚁金服完成总额达140亿美元的融资，创下了全球有史以来最大的私募股权融资的纪录。融资完成后，蚂蚁金服的估值预计在1500-1600亿美元，成为全球最大的独角兽企业。

这里蚂蚁金服估值大幅增加，不仅提升阿里经济体的巨大发展潜力，也将进一步提升阿里巴巴集团的战略价值，并加强阿里经济体的联动发展。

易观的统计数据显示，截止今年一季度，第三方移动支付市场上，支付宝占据了53.76%的市场份额，牢牢占据着榜首位置。身处第一的支付宝的发展，为阿里巴巴更好地落实新零售战略提供了有利条件。

仅今年上半年，阿里巴巴就联手蚂蚁金服相继与海南省、江西省、温州市、重庆市、上海市、西安市、福州市、珠海市等各地政府签约，共同推动线下商业、消费体验和城市治理的升级。受益于此，财报显示，当季，阿里巴巴收入同比大增61%，连续6季度保持高速增长；天猫实物商品GMV同比增长34%，连续5季度领跑行业；年度活跃消费者增至5.76亿，连续4季度增幅超两千万；淘宝内容化及下沉市场进入收获期；新零售业务收入增长超过340%。



在全球化扩张上，蚂蚁金服全球化的一项重要内容便是为阿里巴巴的eWTP战略提供支付基础设施。在eWTP的首个落户地马来西亚，蚂蚁金服赋能当地金融机构的合作伙伴，今年5月份正式上线了本地化钱包TnGD，为马来西亚提供普惠金融服务。统计显示，截至目前蚂蚁金服的全球收全球付服务已经覆盖200多个国家和地区，有力促进了阿里巴巴业务的发展。反之，在欧洲、北美、澳大利亚、日本、韩国等地的跨境线下支付业务，这统一由阿里巴巴集团统筹开展业务拓展、战略合作、落地实施等工作，帮助蚂蚁金服支付业务在当地生根发芽。



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