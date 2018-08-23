上汽通用：安吉星OnStar车联应用流量终身免费

【中关村在线新闻资讯】8月23日消息， 上汽通用汽车在今天宣布，即日起向上汽通用汽车别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌所有搭载车联应用的用户，提供每年24G的“OnStar安吉星车联应用流量终身免费”服务，全面覆盖除WiFi热点分享外的所有车联应用。



安吉星OnStar车联应用流量终身免费



同时上市通用还发布了将于今、明两年陆续上线的大批车联网创新“云”服务，并且针对没有前装车联应用的用户，上汽通用汽车还将推出智能车联硬件，轻松连接安吉星生态服务，让更多用户能够拥有安心愉悦的车联体验。



上汽通用汽车总经理王永清表示：“车联网将为出行带来颠覆性变革，它将作为汽车的‘第二引擎’，为未来交通生活提供全新驱动力。上汽通用汽车将继续聚焦客户需求和市场变化，致力于在产品形态、客户体验以及商业模式上的全方位创新，并不断强化快速更新迭代能力，全面打通‘人•车•生活’的车联生态，引领未来智能汽车社会的全新生活方式。”

技术迭代升级引领车联潮流

上汽通用自2017年企业滚动发布“2025车联网战略”以来，正大力推进企业云平台建设并取得斐然成效；全新一代车联系统在别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌车型上得到普及应用；包括专属账户、在线电台、在线音乐、语音在线查询，还有准确流畅的云端导航等一系列用户高感知、高频率使用的云互联功能陆续上线；同时，加快普及ACC自适应巡航、LKA车道保持、CMB碰撞缓解、SBZA侧盲区预警等新一代智能驾驶辅助系统，并逐步覆盖到公司旗下15万元级别车型。



全新车联网创新“云”服务

同时上汽通用汽车还整合全球资源和本地的研发能力，为中国市场量身定制了整车通讯的解决方案，导入传统CAN总线与以太网总线混合的技术方案，并且在系统中采用了业界领先的基于Hypervisor的系统架构，以更好地利用强大的硬件资源，使数据传输更快、程序应用更多，为用户提供安全且多样化的车联服务和体验。

云平台是未来车联大厦的地基。基于对消费者需求及车联网趋势的洞察，上汽通用汽车采用私有云与公有云的混合模式，并在网络安全设计上涵盖整车电子架构、智能网联车载系统和云平台，为后续车联创新应用与服务构建扎实、高效的基础平台，确保让消费者获得开放、安全的车联云体验。



2019年即将上线的车联网创新“云”服务

上汽通用汽车此次批量推出的全新应用，将进一步提升用户车联体验的“幸福指数”，包括：适时启动OTA远程升级，对安吉星模块和车机娱乐系统进行在线升级，让用户感受到系统和应用“常用常新”的互联体验。在公司新车型上搭载的虚拟钥匙功能可通过手机APP授权进入并启动车辆，真正实现“出门不带车钥匙”，并且能够在安全、方便前提下，与家人和朋友实现车辆共享。微信互联功能为用户提供了手机微信端与车辆端平滑连接的手段，让分享更便捷、覆盖面更大。车队功能则对在线导航功能给予进一步拓展，用户可创建出行共享群，使群内每个人的车机位置实时显示在导航中，还可以发出接驾指令，车辆端将显示接驾对象和路线，自动进行导航。全新车载APP将带来升级后的云音乐、云电台，以及新增加的天气\限行\股票查询、经销商查询、维保预约、车主俱乐部等丰富的车载娱乐功能和车主服务，为用户提供更好体验。全新车载端互联界面更贴合用户使用手机的习惯，信息交互简明直接，可自定义屏幕图标位置并可在不同视图间切换，为用户提供了更轻松便捷的操作体验。“千人千面”智能推送服务，首创性地借助人工智能技术，为车主提供量身定制的智能内容推荐服务，使车联应用场景更加精准化、主动化。

上汽通用加快车联生态布局

上汽通用宣布，2019年上汽通用汽车旗下新车型将搭载更多更丰富的车载功能和车主服务。如在线电台与音乐服务将通过迭代优化而更加智能，满足用户对个性化定制与高效互动的需求。通过对接主要的智能家居平台，将为车辆赋予更强的家居控制能力。用户可通过车辆互联系统提供的界面及语音助手实现对智能家居设备的互联控制，或通过设定的触发规则自动启用或停用智能家居设备。而车内支付平台可以通过车内扫码购买高品质多媒体娱乐服务。同时，在当前车辆端语音识别基础上，上汽通用汽车的车联系统还将引入更多国内知名的语音助手方案并进行深度定制，赋予用户更多自主选择的权利。除此之外，智能互联系统级芯片能力也将不断升级，最高可达到现有系统计算能力的4-6倍，配合强大的四核CPU，能够支持众多进程同时流畅的执行，让各种酷炫车联功能成为可能。



针对老用户提供的安吉星硬件服务

上汽通用“2025车联网战略”所呈现的未来智能出行远景，如到2020年，上汽通用汽车旗下车系将实现100%云互联，并不断完善智能互联生态体系。前瞻未来，依托通用汽车全球优势资源，上汽通用汽车正积极推动车联万物（V2X）技术开发，加快探索车与车、车与周边基础设施之间的信息快速交换。

不仅如此，通过与其他车外的物联网设备无缝连接，未来生活将更加智能化，如购物能够自动快递到车辆；自动控制家里的灯光；自动控制家电等等。随着更多前沿技术逐项落地，上汽通用汽车产品用户的出行过程将前所未有的自由、多彩。届时，5G超高速网络技术将投入应用，为用户带来超高速的车载移动互联网体验。高智能的超级个人助理可主动调节车辆个性化设定，并且能一路关注乘客的生理和心理状态，随时将车辆调节到乘客舒适的状态。一体化座舱系统将中控显示系统与仪表显示系统合二为一，结合曲面屏的使用，形成一体化视野体验，并便于设计更具创造性的外观造型。

基于增强现实（AR）技术的抬头显示系统，可将导航路线与真实场景贴合，并对真实世界的危险物体进行标记。这些前沿技术的综合运用，将使车联应用服务更关注用户的本原情感诉求，以简约纯粹界面、多层场景联动、自然动态转换手段，实现超人机工程在超维空间中的应用，为消费者打造更智能、更高效、更安全、更灵动的超感体验。



上汽通用全新的交互屏幕

面对当前汽车消费与汽车产业全面升级的浪潮，上汽通用汽车立足于国内车联行业最大的用户基盘，最丰富的实践经验和最全面的服务内容，致力于充分整合全球领先的技术资源，加快开发符合中国客户需求的、具有差异化竞争优势的车联产品与配置，持续提升车联网服务能力，为企业向“电动化、智能化、网联化、共享化”全面发力夯实基础。

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